Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa di Domenica 20 Giugno 2021.

DALLA PRIMA LETTURA (libro di Giòbbe 38,1.8-11)

Giòbbe era stato colpito da tante disgrazie: allora chiese a Dio perchè quest’uragano di problemi si era abbattuto proprio su di lui. Il Signore gli rispose: “Forse hai creato tu, l’immensità degli oceani? Forse hai deciso tu, i confini dei mari? Forse hai detto tu alle onde: «Potete arrivare fino a qui: e non oltre»?. Se ti senti in mezzo alla tempesta, ricordati che sono Io il padrone delle onde: e presto FARÒ TORNARE LA CALMA!”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 106, 23-26.27-31)

Ringraziate sempre il Signore: perchè il Suo amore è infinito. I navigatori che hanno attraversato i mari, hanno visto la potenza di Dio: hanno conosciuto la vastità degli oceani. Quando infuria la tempesta, gli uomini hanno paura: quando vedono le onde alte fino al cielo, si lasciano prendere dal panico. Ma se nella disperazione chiedono aiuto al Signore, Lui pone fine a tutte le loro angosce. Perché se Dio dice una parola, il temporale si placa: e tutti possono tornare felici al sospirato porto! Ringraziate sempre Dio, perché ci ama: per i miracoli che compie ogni giorno. Perché dopo ogni tempesta, FÀ TORNARE LA CALMA !

DALLA SECONDA LETTURA (seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corìnto 5,14-17)

Carissimi fratelli, lasciatevi possedere dall’amore di Cristo! Lasciatevi amare da Lui: che ci ha amati così tanto da morire per noi. La vera vita infatti non è restare rinchiusi nella propria umanità, ma lasciarsi amare da Dio: da quel Gesù che per gli uomini è morto e risorto! Per questo, smettiamola di guardare agli altri – e anche a Gesù stesso – solo con occhi umani. Guardate alla vita con gli occhi di Cristo: e nel vostro cuore TORNERÀ LA CALMA. Le sofferenze di prima passeranno e vi sentirete come rinati: diventerete creature nuove !

DAL VANGELO (Marco 4,35-41)

Era sera. Gesù aveva appena terminato di parlare alla folla, quando esclamò: “Ora dobbiamo attraversare il lago: domani infatti voglio predicare anche alle città dell’altra riva!“. Così congedò tutti, salì su di una barca con i discepoli: ed insieme ad altre imbarcazioni, presero il largo.

Durante la notte però scoppiò una terribile tempesta: e le barche stavano per affondare. Eppure Gesù continuava a dormire, sdraiato a poppa: con la testa su un cuscino. Allora i discepoli corsero a svegliarlo, dicendogli terrorizzati: “Maestro, non te ne importa niente che stiamo affondando?“.

Gesù si svegliò e disse al vento: “Stai zitto e CALMATI!”. E subito il vento cessò: e le onde si placarono. Poi rimproverando i discepoli aggiunse: “Perchè vi siete lasciati prendere dalla paura? Lo volete capire che io sono qui con voi? E vi proteggo sempre?“.

Quelli allora esclamarono stupefatti: “Ma chi è mai quest’uomo? Al quale obbediscono persino il vento ed il mare?”. E così capirono che con Gesù sarebbero stati sempre al sicuro: perchè qualsiasi cosa fosse successa, Lui sarebbe sempre riuscito a FAR TORNARE LA CALMA!”.

a cura di Antonio Di Lieto

