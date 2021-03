Giuseppe, padre responsabile

La tela di Bordon conservata a l’Hermitage di San Pietroburgo ci fa vedere un giovane Giuseppe che prende il bambino dalle braccia della Madre. Un uomo possente che coglie al volo che in quel momento tocca a lui la responsabilità del bambino. Un uomo che sa fare la sua parte quando è il momento giusto, capace di scrutare nella storia il suo posto. La responsabilità è questione di forza, di coraggio, di intuito ed anche genialità. Non si è adulti senza responsabilità e non possiamo sempre scappare lontano da essa. Essere giovani e responsabili è possibile e la paternità svela tutto il fascino della responsabilità sulla quale Dio incarna e realizza la storia della salvezza, una storia di felicità infinita.

Fr. Rocco Predoti OFMConv