Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti

ai testi biblici, della Messa di Domenica 27 Settembre 2020.

DALLA PRIMA LETTURA (libro del profeta Ezechièle 18,25-28)

Così dice il profeta Ezechièle: “Perchè agite male e poi date la colpa a Dio? La colpa è veramente sua o piuttosto vostra? Se ad esempio un uomo si allontana dalla giustizia e commette malvagità, se poi fa una brutta fine non è per il male che ha compiuto lui? E così anche quando un uomo malvagio si converte al bene, cominciando a comportarsi in modo retto e giusto, non è lui a salvare se stesso? Ha riflettuto, si è allontanato dal male che ha commesso: e si è salvato. Perché ha avuto l’UMILTÀ DI CAMBIARE!”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 24,4-9)

Mio Dio, non dimenticare la Tua infinita bontà. Fammi conoscere, Signore, le tue vie: guidami, sulla Tua strada. Insegnami ad esserti fedele: perché Tu desideri solo la mia salvezza. Per questo spero e confido sempre in Te: tutto il giorno. Abbi misericordia di me, Signore: e ricordati che il Tuo amore è eterno. Dimentica gli errori della mia giovinezza e la mia superbia, ma non dimenticarti di me: non scordarti della Tua infinita bontà! Buono e retto è il Signore: perché guida gli UMILI sulla strada giusta. Indica una via d’uscita ai peccatori: dando loro la possibilità di CAMBIARE !

DALLA SECONDA LETTURA (lettera di Paolo ai cristiani di Filìppi 2,1-11)

Carissimi fratelli, se è vero che Cristo può riempirci di consolazioni, conforto ed amore, se è vero che tra voi c’è una grande comunione di spiriti, solidarietà ed affetto, fatemi felice: abbiate sempre questi sentimenti, questa carità, questa concordia! Non fate nulla per invidia o per superbia, ma ciascuno di voi consideri gli altri superiori a se stesso: con grande UMILTÀ. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma quello degli altri: vivendo con la stessa UMILTÀ che fu di Gesù.

Cristo infatti, pur essendo uguale a Dio, non volle conservare egoisticamente questo suo privilegio, ma se ne spogliò UMILMENTE: e per farsi nostro servo, divenne uomo. E fu così UMILE, che volle condividere con gli uomini anche la morte: addirittura la morte in croce. Per questo Dio l’ha osannato: ponendolo al di sopra di ogni cosa. Affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi: in cielo, in terra e dappertutto. Ed ogni lingua possa glorificare Dio-Padre, proclamando che Gesù Cristo è il Signore: che ci ha salvati con la Sua UMILTA’!

DAL VANGELO (Matteo 21,28-32)

Rivolgendosi ai potenti ed ai sommi sacerdoti, un giorno Gesù disse: “Il Signore non ama le persone superbe: ma quelle che hanno l’UMILTÀ DI CAMBIARE. Dio infatti si rivolge ai Suoi figli, come quel Padre che un giorno disse al suo primo figlio: «Ti prego figlio mio, vai a lavorare nella Mia vigna!». Ma quello rispose sgarbatamente: «No papà, lasciami stare!». Poi però ci ripensò, se ne pentì: e vi andò. Il padre si rivolse anche al secondo figlio, chiedendogli la stessa cosa. Quello prima rispose educatamente: “Certo papà: ci vado subito!”, ma poi non vi andò. Ora, ditemi voi: chi dei due ha fatto veramente la volontà del Padre? Il secondo figlio che lo ha seguito solo a parole, o il primo che a parole gli ha detto di no ma poi gli ha obbedito nei fatti?”. Risposero ovviamente: “Il primo”.

Rivolto ai potenti ed ai sommi sacerdoti, allora Gesù sentenziò: “In verità Io vi dico, che voi fate la volontà di Dio solo a parole: proprio come quel secondo figlio. Per questo i pubblicani corròtti e le prostitute, vi supereranno nel regno dei cieli! Perchè loro sono CAMBIATI veramente: e come il primo figlio, ora seguono il Signore nei fatti. Quando Giovanni Battista è venuto ad indicarvi la strada della giustizia, voi non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece lo hanno ascoltato e si sono pentìti: mentre voi non vi siete pentìti affatto. Non avete avuto, L’UMILTÀ DI CAMBIARE!”.

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it