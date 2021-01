Baciati dalle sue parole!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa di Domenica 31 Gennaio 2021.

DALLA PRIMA LETTURA (libro del Deuteronòmio 18,15-20)

Secoli prima di Cristo, Mosè disse al suo popolo: “Un giorno Dio farà nascere in mezzo a voi un grande profeta: Lui vi parlerà e voi darete ascolto alle SUE PAROLE. In lui si realizzerà quello che voi stessi avete chiesto al Signore, quando Dio scese sul monte Sinai e voi – vedendo una esplosione di fuoco e sentendo il tuono della Sua voce potente – gli diceste spaventati: «No Signore, non ce la facciamo ad ascoltarti direttamente: parlaci attraverso qualcuno!». Allora Dio vi ha ascoltato e mi ha risposto: «Quello che mi hanno chiesto mi va bene: farò nascere in mezzo a loro profeti sulla cui bocca porrò LE MIE PAROLE. Quelli che non li ascolteranno quindi, dovranno rendere conto a me. Ma se i profeti che io manderò diventeranno presuntuosi e faranno passare come mie, PAROLE che io non ho mai detto, allora a dover rendere conto a Me saranno loro. Perchè non vi hanno riportato fedelmente, LE MIE PAROLE!»”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 94,1-2.6-9)

Ascoltate oggi le PAROLE del Signore. Venite, cantiamo ed applaudiamo a Dio: alla nostra roccia di salvezza. Rivolgiamoci a Lui per ringraziarlo: acclamandolo con canti di gioia. Su venite, adoriamo l’Altissimo in ginocchio: prostriamoci davanti a Lui che ci ha creati. Lui è il nostro Signore e noi il Suo popolo: Lui il nostro Pastore e noi Suoi agnellini. Oh, se ascoltaste oggi LE SUE PAROLE: invece di aspettare domani! Non fate come gli ebrei nel deserto, che nelle località di Màssa e Meriba, si rivolsero a Dio col cuore indurito. Eppure avevano ricevuto da Lui già molti miracoli!

DALLA SECONDA LETTURA (1^ lettera di Paolo ai cristiani di Corinto 7,32-35)

Carissimi fratelli, quello di non sposarsi è solo un consiglio che io vi dò: per evitarvi troppe preoccupazioni. L’uomo non sposato infatti si preoccupa di accontentare il Signore e basta: quello sposato invece deve preoccuparsi anche di accontentare la moglie. E può sentirsi diviso. Ed anche la donna non sposata si preoccupa solo delle cose di Dio perchè è totalmente Sua nel corpo e nello spirito, la donna sposata invece deve preoccuparsi anche delle cose del mondo: della propria famiglia e del proprio marito. Quello di non sposarsi allora è solo un consiglio per il vostro bene: non certo un obbligo. Affinché possiate concentrarvi nel mettere in pratica LE PAROLE del Signore: senza altre deviazioni e preoccupazioni !

DAL VANGELO (Marco 1,21-28)

Era sabato, il giorno in cui gli ebrei si ritrovano per leggere e commentare LA PAROLA di Dio, quando Gesù entrò nella sinagoga di Cafàrnao e cominciò a PARLARE. Tutti lo ascoltavano sbalorditi: come BACIATI DALLE SUE PAROLE. Non parlava infatti come gli scrìbi della sinagoga: ma con una forza ed una autorevolezza straordinarie.

Ad un certo punto però il suo discorso suscitò l’ira di un uomo, che indemoniato balzò in piedi e cominciò ad aggredirlo dicendo: “Si può sapere che vuoi da noi? Qui non ti vogliamo! Sei venuto a rovinarci? Io lo so chi sei: il Santo mandato da Dio!”. Gesù allora lo guardò fisso e gli disse severamente: “Ora stai zitto! Ti ordino di uscire immediatamente da quest’uomo!”. E lo spirito maligno che lo tormentava, uscì da lui: gridando e scuotendolo.

Tutti i presenti rimasero a bocca aperta e si chiedevano: “Ma che sta succedendo? Questo insegnamento è nuovo: LE SUE PAROLE hanno un’autorevolezza ed una forza straordinaria!”. E così la sua fama si diffuse subito in tutta la regione della Galilèa. Tutti quelli che lo ascoltavano infatti, ne restavano conquistati: come BACIATI DALLE SUE PAROLE!“.

a cura di Antonio Di Lieto

