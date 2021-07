Non scoraggiarsi mai!!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti

ai testi biblici, della Messa di Domenica 4 Luglio 2021.

DALLA PRIMA LETTURA (libro del profeta Ezechièle 2,2-5)

In quei giorni lo spirito di Dio entrò dentro di me: e sentii un brivido così forte, che mi fece balzare in piedi. Allora ascoltai il Signore che mi diceva: “Ezechièle, tu sei l’uomo che ho scelto per portare il mio messaggio agli Israelìti. E’ un popolo ribelle, che si rivolta contro di me da sempre: facevano così anche i loro antenàti. Per questo và da questi miei figli dal cuore pietrificato e testardo, e dì loro: «Questo vi dice il Signore!». Ti ascoltino o non ti ascoltino, tu continua a parlare: SENZA SCORAGGIARTI MAI. Così questa gente ribelle non potrà più giustificarsi, dicendo che Dio non ha mandato nessun profeta in mezzo a loro!”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 122,1-4)

Teniamo gli occhi rivolti al Signore sempre: SENZA SCORAGGIARCI MAI! Alzo gli occhi a Te, mio Dio: a Te che siedi nei cieli. Ecco, i miei occhi sono come quelli di una serva, che chiede aiuto alla sua padrona. Come quelli di un servo, che supplica l’intervento del suo padrone. Così i nostri occhi sono rivolti al nostro Dio: affinchè abbia pietà di noi ed intervenga. Sì abbi pietà di noi, Signore: abbi pietà di noi. Perché siamo stanchi di essere disprezzati dagli arroganti: di essere presi in giro dai superbi !

DALLA SECONDA LETTURA (seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corìnto 12,7-10)

Carissimi fratelli, per non farmi montare la testa mi è stata donata questa sofferenza, che è come una spina conficcata nella mia carne. È come se un diavolo mi schiaffeggiasse continuamente: affinchè io possa restare umile. Per tre volte ho pregato di esserne liberato, ma il Signore mi ha detto: “La mia grazia ti basterà: lei ti darà la forza di NON SCORAGGIARTI MAI. Perché la potenza di Dio si manifesta pienamente, anche nella debolezza!”. Se c’è qualcosa di cui posso vantarmi quindi, è proprio della mia debolezza: perché lei dà alla potenza di Dio, la possibilità di manifestarsi. Sono orgoglioso allora, proprio delle mie sofferenze: degli insulti e delle difficoltà, delle angosce e delle persecuzioni subite per amore di Cristo. Esse mi ricordano che sono debole, ma mi spingono anche ad affidarmi a Dio: e quindi mi fanno diventare forte !

DAL VANGELO (Marco 6,1-6)

Dopo aver attraversato i paesi vicini con i suoi discepoli, Gesù arrivò anche a Nàzaret: la cittadina dove era cresciuto. Anche lì entrò al sabato nella sinagoga: e cominciò ad insegnare. Ma molti suoi concittadini invece di essere contenti di lui, stupìti cominciarono a criticarlo dicendo:

“Dove l’avrà trovata tutta questa sapienza? E dove avrà mai imparato tutte queste cose? E come fà a compiere questi miracoli? Dopotutto lui non è il figlio di Maria: quella che ha sposato Giuseppe l’artigiano? E non faceva anche lui il falegname, come il padre? I suoi cugini non sono Giacomo e Ioses, Giuda e Simone? Ed i suoi parenti non è tutta gente come noi?”.

Insomma invece di essere fieri di lui, si mostravano scandalizzati ed invidiosi per quello che faceva. Gesù allora disse loro: “Come al solito i profeti non sono capiti in patria: sono rifiutati proprio nella loro città!”. E così a Nàzaret non potè più compiere prodigi grandiosi: ma solo guarire pochi altri malati.

Gesù rimase stupito e deluso dai propri concittadini, ma non era certo il tipo che si lasciava prendere dallo sconforto. E così andò subito avanti: recandosi ad insegnare nei paesi vicini. Continuò la sua missione altrove, con la solita umiltà e determinazione: SENZA SCORAGGIARSI MAI !

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it