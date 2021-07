Mandàti in missione

DALLA PRIMA LETTURA (libro del profeta Àmos 7,12-15)

In quei giorni, il profeta Àmos fu MANDATO IN MISSIONE nella città di Bètel: e lì denunciava le ingiustizie con grande coraggio. Allora Amasìa, il sacerdote della città, gli disse: “Vàttene: tornatene nella tua terra! Se vuoi fare il profeta vai a farlo a casa tua: perché qui a Bètel abbiamo già il nostro santuario. Questo è un tempio, dove giungono persone da tutto il regno!”. Ma Amos rispose: “Io non sono mica profeta di mestiere o figlio di profeta: fosse stato per me, io sarei rimasto sempre nella mia terra a fare il pastore e coltivare piante di sicomòro! Ma un giorno mentre pascolavo le pecore, il Signore mi ha preso e chiamandomi mi ha detto: «Và: e profetizza a nome mio!». Quindi io sono qui non per scelta mia: ma perché qui il Signore mi ha MANDATO IN MISSIONE!”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 84,9-10;11-14)

Mio Dio, facci sentire la tua misericordia: ed il Tuo amore. Ascolterò quello che dice il Signore: egli annuncia pace per il suo popolo e per tutti coloro che hanno fiducia in Lui. Sì, ascoltatelo e riceverete la salvezza dal cielo: avvertirete la Sua presenza sulla terra. In Lui si coniugano amore e verità: si baciano giustizia e pace. Sì, perché Dio farà germogliare la verità dalla terra: e piovere la giustizia dal cielo! Statene certi, il Signore vuole solo il nostro bene: e farà in modo che sulla terra germoglino i frutti della Sua MISSIONE. Dove c’è Lui infatti, c’è giustizia: perchè il Signore guida i passi, di tutti coloro che camminano sulla Sua strada !

DALLA SECONDA LETTURA (lettera di Paolo ai cristiani di Èfeso 1,3-10 – forma breve)

Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che per mezzo di Lui ci ha riempito di ogni benedizione. Ancora prima di creare il mondo infatti, Lui ci ha scelti per vivere con amore: santi ed immacolati alla presenza di Dio. Per questo ha MANDATO IN MISSIONE sulla terra il Suo amato Figlio: per far diventare anche noi Suoi figli adottivi. Per illuminarci con lo splendore della Sua grazia: e svelarci il Suo magnifico progetto d’amore. Cristo infatti ci ha amati così tanto, da versare addirittura il Suo sangue per noi: e pagando Lui per i peccati nostri, ci ha messi in condizione di ricevere il perdono da tutte le nostre colpe. Per mezzo di Lui allora la ricchezza della grazia di Dio ci è piovuta addosso in abbondanza: e con essa ogni sapienza ed intelligenza. Ci è stata fatta conoscere l’infinita benevolenza del Signore: la Sua volontà di riunire un giorno – sotto il dominio di Cristo – tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra !

DAL VANGELO (Marco 6,7-13)

In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici apostoli, diede loro il potere di cacciare i demoni, li divise a gruppi di due: e li MANDO’ IN MISSIONE. Ordinò loro di non portare nè cibo, né acqua, nè un vestito di riserva: e nemmeno denaro. Ma di partire solo con un bastone, la veste che avevano indosso e le scarpe che avevano ai piedi.

Poi aggiunse: “Quando arrivate in un villaggio, se qualcuno si offre di ospitarvi rimanete nella sua casa finchè non sarete ripartiti. Se in quel paese invece non vi accolgono nè vi ascoltano, non disperate: ma andate altrove. Scuotete però dai piedi la polvere di quella città: come segno che hanno voluto essere abbandonati al loro destino!”.

Così i dodici apostoli partirono, invitando tutti quelli che incontravano a convertirsi: a credere alla bellanotizia di Cristo. Scacciarono anche molti demoni e guarirono molti infermi, ungendoli con olio. Non erano infatti loro ad operare, ma Colui che li aveva MANDATI IN MISSIONE !

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it