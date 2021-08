Non ci lasceremo mai!

Non sono le letture originali, ma rielaborazioni molto aderenti ai testi biblici, della Messa di Domenica 22 Agosto 2021.

DALLA PRIMA LETTURA (libro di Giosuè 24,1-2a.15-17.18b)

In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sìchem: un luogo santo. Invitò tutti i capi, i giudici ed i responsabili del popolo a venire lì, alla presenza del Signore: e questi vennero. Poi Giosuè disse a tutta l’assemblea: “Se non volete più servire il Signore, scegliete voi quali altri dèi volete servire: se quelli che adoravano i nostri antenati dall’altra parte del fiume (prima che Dio si rivelasse ad Abramo), o gli dèi che venerano qui gli Amorrèi, nel territorio dove abitiamo oggi. Quanto a me ed alla mia famiglia, noi abbiamo deciso: NON LASCEREMO MAI il Signore. Continueremo sempre a servirlo!”. Rispose allora l’assemblea tutta: “Come potremmo servire altri dèi e LASCIARE il nostro Dio? Colui che ha fatto uscire noi ed i nostri padri dall’Egitto, dove vivevamo da schiavi? Noi abbiamo visto con i nostri occhi le meraviglie che ha compiuto: proteggendoci lungo tutto il cammino, in mezzo a tanti popoli stranieri. Perciò anche noi continueremo a servirlo. Lui è il nostro Dio: e NON LO LASCEREMO MAI !”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 33,2-3.16-23)

Vedete e gustate quanto è buono il Signore! Benedirò il Signore in ogni situazione: la mia bocca non smetterà mai di lodarlo. Voi umili che vi gloriate di Dio, ascoltatelo e gioite. Il Signore segue col Suo sguardo il cammino dei giusti: ascolta con le Sue orecchie, le loro richieste di aiuto. I malfattori invece li tratta a muso duro: fino ad eliminarne il ricordo. Se i giusti chiedono aiuto, il Signore li ascolta: liberandoli da ogni angoscia. Perché Dio può confortare i cuori spezzati: medicare i cuori feriti. Molte sono le sofferenze del giusto: ma da tutte lo libera il Signore. Dio protegge le sue ossa: neppure uno gli sarà spezzato! I malvagi invece moriranno, per la loro cattiveria: perché chi perseguita il giusto, sarà condannato. Il Signore salva la vita dei suoi servi: non condanna, chi si rifugia in Lui. Protegge quelli che gli sono fedeli: e sono disposti a NON LASCIARLO MAI !

DALLA SECONDA LETTURA (lettera di Paolo ai cristiani di Èfeso 5,21-32)

Carissimi fratelli, a voi che siete sposati dico: “NON LASCIATEVI MAI!”. Come avete rispetto di Cristo, abbiate sempre rispetto anche gli uni degli altri. Voi mogli, se davvero volete ubbidire al Signore, imparate ad ubbidire ai vostri mariti: e voi mariti, se davvero volete amare Dio, imparate ad amare le vostre mogli! Come gli organi del corpo devono lasciarsi guidare dal cervello, ed i cristiani devono lasciarsi guidare da Cristo: così le mogli dai mariti. E come Cristo ci ha reso santi, puri, bianchi ed immacolati, lavandoci con la Sua Parola ed amandoci così tanto da dare la Sua vita per noi, così voi mariti amate le vostre mogli fino in fondo: fino a darvi in sacrificio per esse. Amate le vostre donne come amate il vostro corpo. Se ami tua moglie infatti, ami te stesso: ami colei che è parte del tuo corpo.

Ed anche quando una parte del corpo ti fa soffrire, non puoi tagliartela e gettarla via: anzi è proprio allora che devi curarla ed amarla di più. Proprio come fa Cristo con noi: che ci cura e ci ama come se fossimo membra del Suo corpo. Moglie e marito insomma sono ‘un corpo solo’, proprio come dice la Bibbia: “l’uomo lascerà il padre e la madre si unirà a sua moglie: ed i due diventeranno ‘un corpo solo’!”. E com’è grande questo mistero di unione poi, quando lega anche Cristo ai cristiani: fino a farli sentire organi del Suo corpo. Decisi a non LASCIARLO MAI !

DAL VANGELO (Giovanni 6,60-69)

Gesù aveva appena detto di essere il “pane che fa vivere il mondo”, lasciando quindi intendere di essere addirittura Dio: l’Autore della vita. Dopo aver sentito questo, molti suoi discepoli dissero scandalazzati: “Ha detto una cosa troppo forte: come possiamo accettare una cosa simile?”.

Ma Gesù intuendo i loro pensieri, osservò: “Perchè le mie parole vi scandalizzano così tanto? Che direte allora quando vedrete me, il Messìa, ritornare in cielo? L’uomo da solo non può far niente: è lo Spirito di Dio che lo fa vivere. Le mie parole vengono proprio da quello Spirito: e possono riempirvi di vita. Eppure alcuni di voi le rifiutano …”.

Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano veramente in Lui: sapeva persino chi era colui che lo avrebbe tradito. Infatti ripeteva spesso: “Nessuno può aver fiducia in Me, se non si lascia guidare dal Padre mio …”. Da quel momento così molti dei suoi discepoli fecero marcia indietro: e lo abbandonarono.

Gesù allora disse ai dodici: “Anche voi forse volete LASCIARMI?”. Ma Simon Pietro rispose deciso: “Signore, e da chi altro dovremmo andare? Solo tu puoi darci la gioia eterna! Noi ti crediamo: e sappiamo che tu sei il Santo Figlio di Dio. Per questo, NON TI LASCEREMO MAI !”.

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it