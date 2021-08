rispettate dio e gli uomini

DALLA PRIMA LETTURA (libro del Deuteronòmio 4,1-2.6-8)

Prima di rivelare i comandamenti ricevuti da Dio, Mosè disse al suo popolo: “RISPETTATE sempre, queste leggi che il Signore sta per darvi. Mettetele in pratica e vivrete felici: nella terra che Dio ha preparato per noi. Osservate tutti questi comandamenti: senza toglierne nessuno o aggiungerne altri. Non solo ascoltateli, ma RISPETTATELI: metteteli in pratica. Così la vostra saggezza risplenderà di fronte agli altri popoli, che conoscendo queste leggi esclameranno: «Voi sì che siete una grande nazione: un popolo saggio ed intelligente!». Nessun altro infatti ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi: ogni volta che lo invochiamo. E nessun altro popolo ha leggi e norme così giuste, come quelle che Lui ci ha dato: insegnandoci a RISPETTARE DIO E GLI UOMINI !”.

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 14,1-5)

Chi RISPETTA il Signore, abiterà nella Sua casa per sempre. Beato chi cammina onestamente: e pratica la giustizia. Chi dice sempre la verità che ha nel cuore: senza disprezzare o calunniare nessuno. Beato chi non danneggia mai gli altri: nè si diverte a parlar male del suo prossimo. Beato chi imita quelli che RISPETTANO il Signore: e non i malvagi. Beato chi presta danaro a chi ha bisogno, ma senza fare usura: e non accetta soldi per far andare in galera un innocente. Chi agisce così, vivrà sempre saldo e sereno: perchè RISPETTA DIO E GLI UOMINI !

DALLA SECONDA LETTURA (lettera di Giacomo 1,17-18.21b-22.27)

Fratelli miei carissimi, tutte le cose buone e belle che ci sono nel mondo sono un regalo di Dio: sono doni che ogni giorno il Padre ci fa piovere dal cielo. Lui infatti è il creatore della luce e non può certo cambiare: mettendosi improvvisamente a produrre tenebre. E’ Dio infatti che ogni giorno ci rigenera con la Sua parola di verità e ci fa rifiorire: come fossimo primizie del suo giardino! Fate entrare con docilità quindi, la Parola piantata nei vostri cuori: e dentro di voi germoglierà la salvezza. Ma soprattutto questa Parola mettetela in pratica nei fatti. Non fate cioè come quelli che l’ascoltano soltanto: prendendo in giro se stessi. La vera religione infatti, quella che Dio Padre desidera, è questa: amare il Signore, ma anche darsi da fare il prossimo in difficoltà. RISPETTARE DIO: ma anche GLI UOMINI !

DAL VANGELO (Marco 7,1-8.14-15.21-23)

Un giorno vennero da Gerusalemme alcuni scribi e farisèi, capi religiosi ebraici, per cercare qualcosa di cui poter accusare Gesù. Subito notarono che alcuni dei Suoi discepoli mangiavano senza prima eseguire i lavaggi rituali, prescritti dalla legge ebraica. Tutti i giudèi infatti – ed in particolar modo i farisèi – non mangiano se prima non si sono lavati le mani accuratamente, secondo le antiche tradizioni giudaiche. Come pure, di ritorno dal mercato, prima di mangiare fanno altre “abluzioni” e lavaggi sacri: e spesso eseguono purificazioni di bicchieri, stoviglie, letti, pentole ed altro.

Quegli scribi e farisèi allora puntarono il dito contro Gesù dicendo: “I tuoi discepoli non fanno le purificazioni rituali prima del pasto: non RISPETTANO le leggi divine!”. Ma Gesù rispose loro: “Aveva ragione il profeta Isaìa quando diceva: «Voi fate passare per leggi divine quelle che sono solo leggi umane! Voi onorate Dio solo con la bocca: ma tenete ben lontano da Lui il vostro cuore!». Sì, perché osservate scrupolosamente tutti i precetti umani, trascurando completamente il principale comandamento divino: che è quello di RISPETTARE DIO E GLI UOMINI !”.

Poi rivolgendosi alla folla, aggiunse: “Ascoltatemi bene tutti: e cercate di capire. A sporcare l’uomo non sono le cose che entrano nel suo stomaco: ma quelle che escono dal suo cuore!”. Poi alla sera, sollecitato dei suoi discepoli, spiegò meglio: “È dal di dentro infatti, che escono tutti i cattivi sentimenti che rovinano l’uomo: è dal suo cuore che nascono i furti, gli omicidi, le immoralità, gli adultèri, l’avidità, la cattiveria, gli inganni, i vizi, l’invidia, la calunnia, la superbia: ed ogni altro genere di stupidità umana. Tutte queste cose cattive vengono dall’interno dell’uomo: non da ciò che gli sta fuori. Se volete essere felici quindi, cercate di cambiare il vostro cuore. E più che a RISPETTARE mille leggi religiose, imparate a RISPETTARE DIO E GLI UOMINI !”.

a cura di Antonio Di Lieto

www.bellanotizia.it