Genitori uniti e felici!

a cura di Antonio Di Lieto

Dopo aver creato il primo uomo, il Signore pensò: “Non voglio che resti solo. Gli farò qualcuno che possa fargli compagnia: ed aiutarlo!”. Allora Dio prese un pò di materia, modellò tutti gli animali e gli uccelli del cielo, li portò ad Adamo e disse: “Ecco, questi li ho fatti per te: ora decidi tu come chiamarli!”. Contento allora, l’uomo diede un nome a tutte le bestie ed agli uccelli del cielo. Ma dopo un pò ricominciò a sentirsi solo, perché gli animali non erano come lui: non potevano capirlo. Allora mentre l’uomo dormiva, di nascosto Dio gli tolse una costola dal fianco: e da questa gli modellò una donna bellissima. Adamo si svegliò, la vide e subito esclamò innamorato: “Tu sì che sei parte di me: sei proprio carne della mia carne!”. Il Signore allora benedicendo la loro unione concluse: “D’ora in poi ogni uomo sentirà il bisogno di lasciare i GENITORI per UNIRSI alla sua donna: i due così formeranno una nuova famiglia, diventando ‘un corpo solo’”. Per questo infatti, sono stati creati l’uno dal corpo dell’altro: per vivere UNITI E FELICI !

DAL SALMO RESPONSORIALE (Salmo 127,1-6)

Dio ci benedica: durante tutti i giorni della nostra vita. Beato chi ama il Signore: segui le sue strade e riceverai ogni bene. Ti guadagnerai da vivere col lavoro delle tue mani: sarai FELICE e non ti mancherà mai niente. Tu e tua moglie sarete sempre UNITI E FELICI. Alla sera lei ti accoglierà nell’intimità della tua casa: fertile come un magnifico vigneto. Ed i tuoi figli cresceranno intorno alla tua tavola: belli come alberi d’ulivo! Ecco com’è benedetto, l’uomo che ama il Signore. Possa tu vivere nel bene e nella pace tutti i giorni della tua vita. Ed invecchiare sereno: tra le coccole dei tuoi nipotini !

DALLA SECONDA LETTURA (lettera agli Ebrei 2,9-11)

Carissimi fratelli, quel Gesù che facendosi uomo si abbassò fino a rendersi inferiore agli angeli, ora Dio lo ha innalzato: riempiendolo di onore e di gloria. Questo perché ha accettato di soffrire e morire per noi: ha sacrificato se stesso per gli altri. Dio infatti, che ha creato tutte le cose e le conserva in vita, ora ha voluto condurre gli uomini alla vita senza fine: per mezzo del Figlio. Così lo ha

reso perfetto mediante le sofferenze, per poi nominarlo capo di tutti quelli che saranno salvati: per far diventare anche noi figli di Dio. Infatti quel Gesù che ci ha santificati, e noi che siamo stati santificati da Lui, abbiamo lo stesso GENITORE: Dio Padre. Per questo Gesù non ha mai avuto vergogna di chiamarci fratelli, perché per mezzo del suo sacrificio anche noi siamo diventati come Lui: figli di Dio. Siamo stati UNITI alla Sua famiglia divina !

DAL VANGELO (Marco 10,2-16)

Per metterlo in difficoltà, un giorno i farisei decisero di porre a Gesù una questione delicatissima: gli chiesero se era favorevole o contrario al divorzio. Gesù a sua volta domandò: “Che cosa dice in proposito, la legge di Mosè?”. Quelli risposero: “La Legge di Mosè dice che gli uomini hanno il diritto di divorziare dalle mogli: mandando loro una lettera scritta”.

Ma Gesù scuotendo la testa osservò: “Mosè ha dovuto emanare questa legge sul divorzio, per limitare i danni del vostro egoismo: non certo per giustificarlo! La famiglia infatti, è stata creata da Dio per essere UNITA. Ricordate cosa dice la Genesi in proposito? «L’uomo sentirà il bisogno di lasciare i GENITORI per UNIRSI alla sua donna: i due così formeranno una nuova famiglia, diventando ‘un corpo solo’». Padre, madre e figli quindi non sono più due, ma “un corpo solo”: pensati da Dio per vivere UNITI E FELICI. E nessun uomo può spezzare ciò che Dio ha UNITO, senza pagarne le conseguenze!”.

Tornati a casa, i discepoli interrogarono ancora Gesù su questo tema: perché non riuscivano ad accettare che lui fosse così nettamente contro il divorzio. Ma Gesù ribadì: “Ve lo ripeto: lasciare la propria moglie e sposarne un’altra, è una forma di adultèrio. Ed anche lasciare il proprio marito e sposarne un altro, è una forma di adultèrio. Significa tradire la propria famiglia: e pugnalare i propri bambini!”.

Combinazione proprio in quel momento, alcuni GENITORI stavano portando a Gesù dei bambini per benedirli: ma i discepoli li stavano allontanando infastiditi. Gesù invece li prese in braccio affettuosamente: impose loro le mani e li benedisse. Poi rivolto ai discepoli, concluse indignato: “Lasciate che i bambini vengano a me: non glielo impedite. Anzi, se volete veramente entrare nel regno dei cieli, accogliete il mio messaggio facendovi piccoli come loro!”

E così i discepoli capirono che dovevano farsi piccoli e guardare al problema con occhi di bambini, per capire quanto la separazione dei genitori è sempre una terribile violenza contro i piccoli. Per rendersi conto di quanto i figli hanno bisogno vitale, di avere GENITORI UNITI E FELICI !