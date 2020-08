Addio a Franco Nisticò. La sorella ringrazia le parole di stima di Tallini

Ringrazio cordialmente il Presidente Domenico Tallini per le parole di stima e affetto nei riguardi di mio fratello, precedentemente scomparso, Franco Nisticò, ex consigliere comunale.

Ero ben consapevole del sincero rapporto di amicizia e collaborazione che vi legava da anni, accomunati da una passione per le sorti della nostra città.

Passione che non si limitava a semplici idee ma che era alimentata da una reale voglia di concretezza.

Certa e fiera del fatto che il suo ricordo resterà indelebile nel tempo, colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Catanzaro e Presidente del Consiglio Regionale Domenico Tallini e tutto il gruppo consigliare di Forza Italia, assessori e consiglieri del Comune di Catanzaro.

Lorella Nisticò