“La pista ciclabile del lungomare utilizzata per passeggiare e bici che percorrono sul lungomare Pericolo per tutti”

Che fine ha fatto la pista ciclabile?

Per ciclisti e cicloamatori è impossibile usufruire della pista ciclabile che costeggia il lungomare del quartiere marinaro di Catanzaro. Il desiderio da parte di chi decide di spostarsi in bici di promuovere una mobilità rispettosa dell’ambiente è sovente osteggiato dalla noncuranza di coloro i quali reputano la pista ciclabile un luogo appropriato per passeggiate, corsette e per portare a spasso i propri animali domestici.

La Calabria, una terra tanto ricca di patrimonio storico, artistico e paesaggistico, dovrebbe valorizzarlo e tutelarlo e questo necessita anche di un’ottimale e rispettosa gestione delle piste ciclabili.

Buona parte dei ciclisti, infatti, contrariata, decide di percorrere il lungomare che, tuttavia, dovrebbe essere deputato all’uso dei soli pedoni.

Il loro giro in bici viene così sostituito da gincane vorticose quanto pericolose che, inevitabilmente, minano l’ordine pubblico.

Ai fini di un consapevole rispetto delle prerogative di pedoni e ciclisti e con la speranza che, così facendo, si possa effettuare un primo piccolo passo verso un modello ecosostenibile di mobilità urbana, auspico ad una maggiore sensibilizzazione, a più controlli e meno noncuranza.

Lettera firmata