Le risorse inutilizzate della Calabria: infermiere pediatriche

Da oggi i calabresi pagano il conto salato di chi continua a non essere in grado di tutelarli. Da oggi, di nuovo e per l’ennesima volta, la Calabria ha le mani legate sulla propria sanità. Non spetta alla Regione ma al Governo decidere su uno degli aspetti che più bruciano sulla sua reputazione. Ma davvero cambia qualcosa, davvero è importante che sia la Regione o il Governo a occuparsi di Sanità? In mezzo al marasma di dati fasulli, di strategie politiche per assegnare cariche di dirigenza in extremis, in mezzo all’incapacità in tutti questi mesi di prevenire, di anticipare, di organizzarsi vogliamo mettere in luce un altro aspetto che continua ad essere inaccettabile ogni volta che si ripresenta. Un aspetto vergognoso e illogico. Un aspetto

che ci ricorda il comune atteggiamento di chiunque si occupa di qualcosa riguardo la sanità in questa terra; che sia il Governo, la Regione, la classe dirigente sanitaria, gli ordini…chiunque potrebbe fare, proporre, escogitare e invece non fa niente di tutto ciò. È un aspetto forse marginale ma che rivela l’evidente incapacità decisionale e gestionale dei problemi che ci affliggono. Si è parlato di difficoltà nel reperire risorse.

Ma siamo sicuri che chi dovrebbe trovare le soluzioni sia effettivamente in grado di farlo negli

interessi di tutti e non solo dei propri?Infermieri nelle scuole: 135 unità per Cosenza, 64 per Catanzaro, 32 per Vibo. Infermieri destinati al territorio, alle esigenze delle scuole che, ricordiamolo, ora stanno chiudendo grazie al nuovo lockdown. Infermieri, gli stessi che da marzo, da sempre, vengono invocati perché carenti. Ma i Calabresi lo sanno che

questa regione continua da anni e anni a formare professionisti specializzati nell’assistenza pediatrica che da quasi un ventennio aspettano di vedersi riconosciuto il diritto a lavorare nella propria terra? Gli Infermieri Pediatrici continuano ad essere una pedina immobile, invisibile. Una risorsa inutilizzata. Sul territorio e non. Esclusi da qualsiasi ambito, anche quello che logicamente e giustamente gli spetta. Decine, forse centinaia di professionisti che andando ad occupare quei posti che ancora gli vengono negati, potrebbero permettere alla Regione di fruire un maggior numero di Infermieri. I quali, al contrario, continuano ad essere impegnati dove non ce ne sarebbe bisogno se fosse fatto spazio a chi di competenza dovrebbe occuparlo. E non si parla solo del territorio. Da anni gli Infermieri Pediatrici calabresi attendono concorsi che non arrivano per poter mettere la loro professionalità a disposizione di un sistema ospedaliero

che continua a non raggiungere nemmeno i LEA. I posti che queste figure potrebbero e dovrebbero impiegare continuano ad essere occupati da chi in questo momento così problematico potrebbe essere impiegato diversamente. Lì dove serve. Lì dove la loro di professionalità sarebbe necessaria. Lì dove ne viene sottolineata la carenza. E noi invece ancora qui, costretti chissà perché a tenere le mani in mano, a non poterci rendere utili per la nostra terra, la nostra Regione. Quella che continua a pugnalarci, a nasconderci. Quindi forse non sono le risorse umane ad essere carenti. Sono i posti che occupano che non sono gestiti a dovere. O con coscienza.

Di nuovo commissariati, di nuovo espropriati di un potere decisionale già molto poco efficace. E

ricomincerà quello scarica barile, quel lavarsi le mani di molti che già abbiamo conosciuto e con cui a quanto pare ancora avremo a che fare. Ecco la Calabria che anche quando ha un piccolo barlume di soluzione, non sa proprio cosa farsene.

Lettera firmata