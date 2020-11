Grazie al Sant’Anna Hospital, quell’eccellenza da salvare a tutti i costi

Invio questo piccolo contributo per rappresentare quanto di buono,anzi di pregevole, esiste nella nostra città e che si sta cercando di distruggere. Mio padre venerdì scorso ha avvertito un forte dolore al petto accompagnato da altri sintomi riconducibili inequivocabilmente ad una patologia cardiaca.

Non vi è stato alcun dubbio mio e dei miei familiari di portarlo prontamente al S. Anna Hospital. Giunti sul posto e preso in carico dal personale tutto della Casa di Cura, veniva immediatamente sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e prontamente sottoposto ad un trattamento per l’inserimento di uno stent che gli consentiva di ripristinare i normali valori che fino a poche ora prima non aveva più.

Posso solo dire che ora è a casa, ed è vivo grazie al tempestivo intervento del personale della struttura sanitaria, che ha consentito un epilogo ben diverso.

Questa mia testimonianza vuole solo apportare un piccolo contributo ed un appello alle istituzioni, alle forze politiche tutte, ai soggetti economici interessati, affinchè si facciano promotori e adeguati interlocutori di ciò che sta accadendo presso questa struttura, che è assolutamente da salvare ad ogni costo. Si perderebbe così un inestimabile patrimonio di conoscenza, umanità e professionalità che rendono la struttura stessa, la nostra città e la Regione intera conosciuta come punto di eccellenza e di intervento per questo tipo di patologie che servono a dare speranza e vita a chi ne usufruisce.

(Lettera firmata)