Bene doppio senso via Tedeschi, ora abbellire la piazzetta di via Veneto

E cosi’ venne il giorno tanto atteso, dopo tanto scrivere si puo’ con certezza affermare, Sig.ri e’ fatta, mi riferisco al doppio senso del tratto di strada tra Via Tedeschi e l’incrocio con Via A. Barbaro.

Finalmente e’ realta’, va in vigore il tanto richiesto doppio senso, liberando cosi’ gli abitanti della zona, tenuti per anni prigionieri dell’immobilismo politico a vantaggio di nessuno…..

In ognuno di noi vi e’ innato un sentimento o un qualcosa che non so definire, ma che ci consente di alleviare e superate le tante difficolta’ quotidiane, anche le più difficili: sara’ buon senso o magari sensibilita’?

Ed e’ proprio quello che gli addetti ai lavori hanno saputo cogliere.

Si ringrazia pertanto il Settore Gestione del Territorio e suo staff, il Sig. Salvatore Montesano, nonche’ l’assessore ai Lavori Pubblici Sig. Franco Longo e suoi diretti collaboratori.

E adesso Sig.ri Amministratori non resta che sistemare e abbellire la tanto dimenticata e bistrattata piazzetta di Via V.Veneto.

Mi piace sottolineare e ricordare a chi di competenza, che qualsiasi accorgimento o manutenzione e’ sempre opera dell’uomo e non della natura…..

Non si pretendano i giardini Naxos

Giuseppe Buccolieri-Catanzaro