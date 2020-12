Grazie a Terapia Intensiva neonatale del Pugliese. Ha salvato la mia Sara

Io sono Selena mamma della piccola Sara nata poco più di 700 grammi a 27 settimane di gestazione….

Per questo motivo è un anno speciale se devo ringraziare qualcuno per questo è Sandra Papaleo l’ostetricatica che quella calda notte del 14 agosto mi ha dato tutto il coraggio e la forza per mettere al mondo Sara, e il reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro guidato dalla dottoressa Maria Lucente.

Sara oggi è a casa con noi, grazie alle mani sapienti e ai cuori colmi d’amore per il proprio lavoro di una equipe tutta al femminile di dottoresse pronte a sacrificare tutto pur di salvare la vita dei nostri piccoli eroi.

Sara è stata rianimata più volte, ho visto nei loro occhi la voglia di non arrendersi mai di fronte a quella che poteva essere una sconfitta di vita.

Ma i miei ringraziamenti non sono solo per loro, ma per tutte quelle infermiere che con professionalità e dedizione hanno trattato Sara con amore, amore di mamma che io in quei momenti non potevo trasmettere, proprio loro sono state ad insegnarmi come poter gestire un esserino così piccolo, ero impaurita, molto, ma mai, mai sola grazie a loro.

Il mio grazie va anche alle oss anche questa squadra tutta al femminile e alla capo sala Daniela Musca che tante volte mi ha accolto con parole di conforto.

A tutti loro vanno i miei auguri di Buon Anno, grazie per quello che fate ogni giorno, vi ho visto lottare e non arrendervi per salve le vite dei nostri bambini…..

Voi tutti siete l’esempio che la buona sanità in Calabria esiste.

Selena-Catanzaro