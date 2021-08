“La riforma Cartabia è giusta. Quello che deve essere migliorato è la burocrazia. Da snellire”

La riforma “Cartabia” è un atto dovuto nei confronti degli imputati, delle parti lese e nel rispetto di una burocrazia che non finisce mai. È complesso far capire (a causa della disinformazione) ai cittadini che deve esserci un limite massimo nel giudizio di ogni condannato che ha il diritto di essere processato e in tempi brevi, al fine di dare giustizia alle parti lese qualora si attesti che il reato sia compiuto. Snellire i processi significa ridare dignità’ al tessuto giudiziario intasato da percorsi processuali interminabili alcuni finiti addirittura per decesso delle parti. La legge Cartabia è giusta, e quello che deve essere migliorato dalla procura o dagli organi di giudizio, sono i tempi di conduzione di indagini consoni e contingentati.

Oggi se non hai un avviso di garanzia non sei nessuno, ma l’avviso di garanzia ti infanga come persona e magari a fine processo sei innocente, ma all’opinione pubblica non rimane che il giudizio negativo. Per esempio la procura dovrebbe impegnarsi secondo me a migliorare il servizio di rilascio della White list e dare risposte alle aziende iscritte, non basta una sola iscrizione negli elenchi per validare che un impresa sia idonea ai lavori con la pubblica amministrazione. Spesso aziende iscritte con White list si avvalgono di sub appaltatori “stuprandoli”

I senza che essi siano tutelati perché i primi risultano essere prestanomi di altre imprese che non possono godere di iscrizione agli elenchi. Aumentare a tappeto i controlli, poiché dietro ogni denuncia si nasconde un doppio fine, spesso sono personali, economici o politici dando possibilità ai più forti di vincere sui deboli perché sprovvisti di visioni truffaldine coltivate dai farabutti di turno tutelati da avvocati della stessa pasta senza etica morale.

Come in ogni ambito regionale o nazionale dalla sanità alla giustizia c’è tanto da lavorare. Ma la prima mossa è snellire la burocrazia.

Alex Iuliano, consigliere comunale di Serrastretta