Cercate lo scrigno che è in voi, troverete la chiave del futuro, con la logica vi mentirete

di Mauro Notarangelo*

Concentra la tua attenzione sul respiro e fissa un punto al centro, sopra la tua

fronte… rallenta il respiro… adagio… rilassati… lento… conterò fino a cinque… e al

mio cinque… cadrai in un sonno profondo… 1… 2… 3… 4… 5… dormi… sei in un

sonno profondo!… – disse il prof. Nurace, cercando di sorreggere il ragazzo per evitare

che cadesse, e così accadde… lo studente volontario sprofondò in una Trance profonda

sotto gli occhi e lo stupore di tutti, i quali, si chiedevano se stesse fingendo, e

guardavano attoniti il prof Nurace, noto Ipnotista di fama mondiale che il Prof. Fieramonti aveva invitato per una lezione magistrale sugli Stati della Mente. Mentre il

ragazzo era in trance il prof. spiegava – Sappiate utilizzare tutti gli Stati della vostra

Mente perché tra breve vi condurrò in un luogo incantato: il magico luogo degli Stati

Mentali! Lasciatevi trasportare dai suoni delle parole e seguitemi lungo il cammino –

… e pian piano gli studenti entrarono inconsapevolmente nella trama di un viaggio che

li avrebbe portati alla scoperta dei Sette Stati della Mente! –

Le Onde elettriche

Dunque… vi porterò alla scoperta delle Onde Elettriche che governano i nostri Stati e i nostri modi di funzionare e di relazionarci al mondo. Giù in picchiata, siamo negli abissi delle profondità degli oceani e nel cuore dei vulcani. Sappiate che in questo luogo il ritmo è molto lento e tutto viaggia ad un respiro profondo. E’ il luogo del Sonno Profondo. E’ il luogo del

Mondo Delta! Il Cervello ha molto bisogno di questo luogo. In questo luogo c’è la

chiave del Risveglio!

Occorre dormire per risvegliarsi.

Chi non dorme di sonno profondo non raggiungerà mai Consapevolezza e Luce. Ricordatevi che la luce nasce dall’oscurità così come la primavera dall’inverno.

Il mondo della transizione

Bene… ora saliremo un po’, entreremo nel Mondo Theta! Questo Mondo è un luogo di transizione, una sorta di mondo di passaggio, quello che ti condurrà pian piano ad aprire gli occhi. S’inizierà a percepire qualcosa e a sentire, senza però avere ancora piena consapevolezza. E’ un Mondo che muta facilmente.

Il Mondo del relax

Ecco fatto, siamo passati nel Mondo del relax: il Mondo Alfa! Questo è il Mondo che adoro di più! Si è svegli e le onde elettriche sono più veloci, ma non troppo. Siamo in quella fase dove prestiamo molta attenzione all’irrazionale e a tutto ciò che viene dal profondo. In questa fase potremo arricchirci e trarre il massimo dalle nostre risorse. Sappiate sfruttare a pieno questo Stato. Generalmente gli ansiosi non ci riescono, perché questo Stato Mentale ti concilia con

il tempo e ti fa entrare in armonia e in flusso con te stesso. Sarebbe lo stato attraverso

il quale ti potrai godere l’istante e vivere nel qui ed ora. Questo è un po’ lo stato della

creatività, quello a cui potrai attingere quando sarai in blocco da paura, da panico, da

stress, quando sarai in crisi e l’uso della logica magari ti avrà affossato ancora di più,

quasi come fossi su un lago di sabbie mobili. Ricreando tale stato entrerai nel mondo

delle possibilità e delle libere associazioni.

Il mondo degli svegli

Ma è giunto il momento di continuare a salire ancora per entrare nel Mondo Beta! Questo è il mondo degli Svegli, di coloro i quali son pronti e veloci alla risposta, coloro i quali prediligono la logica e le consequenzialità. Siamo nel linguaggio di causa ed effetto. Di giorno si passa la

maggior parte del tempo in Beta! Ma vi assicuro che ci sarà sempre bisogno della fase

Alfa, anche di giorno. Saliamo ancora e non abbiate paura, perché entreremo in un

luogo in cui ci arriveranno solo in pochi. Ci sarà bisogno di molto allenamento. Solo

coloro i quali mediteranno a lungo vi sosterranno.

Lo stato dell’iperconcetrazione

E’ il quinto Stato: il Mondo Gamma! E’ il mondo delle onde velocissime in cui la concentrazione è altissima e molto focalizzata, sarebbe lo stato dell’iperconcetrazione! E’ il mondo di coloro i quali sapranno mantenere e sostenere l’attenzione per lungo tempo in un punto.

La fase dell’Eureka che cambia il corso dell’umanità

Ebbene, siamo ad un livello molto alto, preparatevi, perché staremo per entrare nel sesto stato,

uno Stato molto particolare: quello dell’Onda P! E’ uno Stato fugace e al contempo straordinario. Quando si è in P la percezione e l’Intuizione la fanno da padroni. Sarebbe quella fase d’Eureka degli Scienziati, dei Poeti, degli Illuminati, dei leader che in tale fase hanno cambiato il corso dell’Umanità con una semplice e brillantissima intuizione.

E’la fase di un momento perché in un attimo svanisce, e tale stato non si accende con

un click. Ci si prepara il terreno quando si è nel Mondo Alfa! Ci si ascolta tanto, molte

volte attivando le Vie del Silenzio! In questo Stato di massimo ascolto si aspetta che

l’Onda Big One arrivi e, per chi sa aspettare, arriverà.

Lo stato Rem dove tutto si mescola e si rimescola

Dunque, tenetevi forte adesso, siam giunti nel Settimo Stato. Lo stato meraviglioso della creazione cui tutti gli essere umani percepiscono ogni notte e a volte anche di giorno con possibilità di Sogno ad occhi aperti. E’ lo stato della fase Rem! Quella in cui s’intravede un Rapido

Movimento degli Occhi che ricercano immagini, e dove tutto si mescola e rimescola,

compreso la fantasia e la realtà! Siamo in cielo… è la fase del volo! E’ in questo Stato,

lo Stato Sognante, che si fabbrica la vita!…

Non farti rubare i sogni e cerca lo scrigno delle buone idee

Ed ora vi dirò cosa accade in Ipnosi. Il Cervello in Trance va fuori Fase. Mentre alcune zone restano in Beta come se fossero vigili, altre vanno in Theta vicino al sonno profondo – il prof. smise di parlare agli studenti e parlò direttamente al ragazzo ancora in trance – Ora lascia scorrere le parole, le parole che ti vengono in mente, senza pensarci, e lascia il fiume fluire … – Come d’incanto il ragazzo in Trance parlò – Non permettere mai, figlio mio, che i tuoi sogni

vengano rubati!… – fece una pausa, e continuò – Cerca lo Scrigno delle buone idee

dove vi è custodita la chiave! Aprirai la porta che ti condurrà nel mondo della ricerca

per scoprire chi realmente Sei! Quando incontrerai il tuo viso in uno specchio,

capirai di aver aperto la Settima Porta attraverso il Settimo Stato: Lo Stato sognante!

Ci fu un grande silenzio! Il prof. disse d’un tratto – Ora conterò da cinque a 1 e all’1 ti

sveglierai… 5… 4… 3… 2… 1… e così accadde, e il ragazzo passò gradualmente dal

Mondo Theta al Mondo Alfa e poi al Beta. Il prof. gli chiese – Cosa hai visto? – Lo

studente rispose – Ho visto mia madre che scriveva qualcosa mentre dormivo sul

divano, quando ero piccolo… era bella, ne sentivo l’odore… ho visto uno scrigno,

penso di aver preso qualcosa, e mi è balenata un’idea, quella di andare in cantina e di

aprire una porta, l’ho spalancata e mi son visto allo specchio, ma al posto del mio

volto ho visto una frase: “Non permettere mai, figlio mio, che i tuoi sogni vengano

rubati…!”.

La realtà è mescola della pasta dei sogni

Brando a questo punto intervenne e rivolgendosi agli studenti disse –

Quando capirete che la realtà è mescola della pasta dei sogni, capirete che il senso

della vita è custodito in quello scrigno! E che alle Verità non ci si arriva per logica,

bensì, per Visioni e Intuizioni. Dunque, sappiate ricreare quegli Stati della Mente, Alfa

e P, che vi condurranno oltre le apparenze, perché ogni realtà, prima di essere creata,

è stata comunque sognata! Sappiate condividere un sogno e donatelo alla vostra

Identità, ve ne sarà grata a vita di averla creata, perché sarà, tra tante, la vera, quella

sognata e fortemente desiderata!… Lo studente sorrise. Aveva sua madre ancora in

testa – La ricordava morente che gli sussurrava – Figlio mio, amore sognante, ascolta

i tuoi sogni, custodiscili nello scrigno dell’anima, non permettere mai che ti vengano

rubati, un giorno scriverai, e diventerai tu stesso essenza… amati come ti ho amato, e

non smettere mai di sognare, perché il sogno è il tuo respiro, e il respiro è la tua vita!

Cercate lo scrigno che è dentro di voi, troverete la chiave del vostro futuro

Quel sogno salì in cielo! L’amore restò in terra!… e mentre l’inchiostro fluiva il

cielo piangeva. La lezione d’Ipnosi sugli Stati della Mente terminò. Qualcuno disse –

Grazie! – Qualcuno disse – Fuori piove! – Pochi si accorsero che quelle gocce di

pioggia non erano che lacrime di sogno, solo, coloro i quali facevano della propria vita

un’Opera d’Arte, perché vivevano semplicemente la loro vita sognata. Cercate lo

scrigno che è dentro di voi, troverete la chiave del vostro futuro, non andate troppo di

logica perché vi mentirete, e lo Stato Alfa vi condurrà proprio lì, dove il destino è stato

sognato per voi!… e non dimenticate mai… che il destino siete voi! Buon respiro a

tutti e buon sogno! Lasciate che sia, e il vostro autentico Io nascerà!

*Medico pschiatra psicoterapeuta