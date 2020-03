La proposta: Policlinico diventi sede di un centro regionale Covid

“Esponenti della comunità medica professionale e osservatori esterni attenti alle vicende sanitarie sottoscrivono questo documento sull’emergenza determinata dalla infezione da Covid-19 nella nostra regione”. Così inizia una lettera appello inviata al Presidente Giunta regionale della Calabria, Al Dipartimento tutela della salute, Al commissario ad acta al Commissario straordinario AOPC e Mater Domini, Agli organi di informazione

all’Ordine del medici, all’IPASVi Al Prefetto di Catanzaro in cui si chiede una soluzione unica all’emergenza Coronavirus

A fronte di inutili tavoli regionali – si legge– che vedono ricomparire “vecchi soloni” che hanno contribuito allo sfascio del sistema sanitario regionale ci permettiamo di avanzare qualche concreta proposta per la città di Catanzaro e per l’intera Calabria.

Il dipartimento alla salute propone la riattivazione di posti letto in ospedali quali Rogliano, Tropea, Melito, Paola, Gioia Tauro.

E’ questa la scelta migliore ?

Pensiamo che la criticità della situazione richieda la responsabile mobilitazione delle migliori risorse umane e strutturali.

Non è forse la nostra città dotata di un policlinico universitario strutturalmente moderno che concentra valide professionalità?

In questa grave emergenza avremmo piacere che venissero proposte operative anche dal mondo accademico.

La regione Lombardia aveva pensato di attivare 500 posti letti dedicati alla cura dei pazienti con Covid-19 presso la fiera di Milano e Bergamo ha dovuto riattivare a degenza la vecchia lavanderia.

Possiamo prevedere una attivazione di un numero consistente di posti letto presso il Policlinico Mater Domini?

Si tratterebbe di attrezzare immediatamente, con livelli differente di intensità, gli enormi spazi disponibili al Policlinico universitario ( si tratta di oltre 300 posti letto!) per non parlare di una seconda unità coronarica e di una seconda Rianimazione mai attivate.

Sono spazi che possono, ove fosse necessario accogliere tutti i casi calabresi assicurando a tutti il miglior trattamento tramite una task force integrata delle due Aziende con infettivologi, virologi, pneumologi e rianimatori senza sovraccaricare gli spazi ormai angusti dell’ospedale Pugliese ma utilizzandone le professionalità.

La Calabria è una regione commissariata per quanto riguarda la sanità. Ci chiediamo in questa fase di criticità dove sia il referente preposto alla gestione dei processi regionali in tema di sanità?

L’AOPC e il Mater Domini hanno un unico commissario: metta a disposizione quegli spazi per creare l’unico centro Covid 19 della Regione.

Glielo chiediamo con forza e chiediamo il consenso degli organismi regionali e dell’autorità governativa”

Di seguito i firmatari del documento

Maria Carmina Affinità gia Dirigente medico AO Mater Domini

Michele Amato Avvocato

Elena Bova già Dirigente medico ASP CZ

Piero Caprari Ingegnere

Guido Carillo Dirigente medico AOPC CZ

Massimiliano Cassandra Presidente Ass. Sud Democratici CZ

Paolo Chirillo Dirigente medico AO CS

Rossella Cimino gia Direttore SC AOPC CZ

Bernardo Cirillo già Direttore di Dipartimento ASP Catanzaro

Vanni Clodomiro Storico

Roberto Colica Avvocato

Caterina Consarino gia Direttore di SC AOPC CZ

Lorenzo Coppolino già Dirigente medico AOPC CZ

Maria Concetta Costantino già Dirigente medico AOPC CZ

Giancarlo Costanza gia Dirigente medico AOPC

Andrea Dominijanni Dirigente medico AOPC CZ

Francesco Falvo gia direttore di Dipartimente AOPC CZ

Rossella Felicetti Imprenditrice

Alfredo Gatto gia Dirigente medico AOPC CZ

Antonio Gigliotti già operatore sanità più volte consigliere Comune di CZ

Bruno Pasquale Giulino Pneumologo

Raffaele Guarany gia Dirigente medico AOPC

Luciano Guerriero giù Dirigente medico AOPC CZ

Luigi Iuliani Avvocato

Remigio Jacopino Dirigente medico ASP CZ

Teresa Lanza Dirigente medico ASP CZ

Bonaventura Lazzaro Direttore sanitario Centro clinico S. Vitaliano CZ

Luciano Levato direttore di SC AOPC CZ

Domenico Levato Dirigente medico AOPC CZ

Luigi Lombardi già Direttore di Dipartimento AOPC CZ

Domenico Magro Dirigente medico AOPC CZ

Isolina Mantelli Presidente Centro Calabrese Solidarietà

Massimo Micalella gia Direttore di Dipartimento ASP CZ

Rosanna Mirabelli DirettoreSC AOPC CZ

Demetrio Misuraca Dirigente medico AOPC CZ

Stefano Molica gia Direttore di Dipartimento AOPC

Vincenzo Morelli già Direttore di Dipartimento AOPC CZ

Sergio Morgione Dirigente medico AOPC CZ

Antonio Morica Medico INPS

Erminia Naso Dirigente medico AOPC CZ

Pasquale Novellino gia Direttore SC AOPC CZ

Saverio Palermo gia Direttore di Dipartimento AOPC CZ

Saverio Palermo gia direttore di Dipartimente AOPC CZ

Giuseppe Panella Dirigente medico AOPC CZ

Francesco – Peltrone giaDirigente medico AOPC CZ

Francesco Polimeni giaDirigente medico ASP CZ

Paolo Pontieri direttore di DC AOPC CZ

Donatella Porcelli Dirigente medico AOPC CZ

Maria Primerano Dirigente medico AOPC CZ

Pasquale Puzzonia gia Direttore di Dipartimento AOPC

Ornella Rania Coordinatore infermieristico

Stefania Renne Dirigente medico ospedale di Lamezia

Silvana Riccio Dirigente medico AOPC CZ

Natale Saccà già Direttore SC AOPC CZ –

Oscar Serafini Dirigente medico AO CS

Giovanna Serrao già Dirigente medico AOPC CZ

Raffaele Silipo Avvocato

Roberto Squillace Dirigente medico AOPC CZ

Giuseppe Soriero già Sottosegretario di Stato

Antonello Talarico Dirigente medico AO CS

Ferdinando Tallerico già Dirigente medico AOPC CZ

Giovanni Tsumaropulos gia Dirigente medico AOPC CZ

Armando Vitale Presidente IMES Catanzaro

Francesco Veraldi già Dirigente medico ASP CZ