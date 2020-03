Carico di mascherine anche per gli ospedali catanzaresi bloccato in Campania dalla Protezione Civile

La Protezione civile ha bloccato e dirottato altrove il carico di mascherine chirurgiche, in tutto 50mila circa che erano state ordinate in una fabbrica della Campania dall’Asp di Cosenza ma avrebbero dovuto essere distribuiti anche ai due ospedali di Catanzaro: Pugliese-Ciaccio e Mater Domini. La notizia è riportata dal giornale online La Nuova Calabria che dà conto anche dell’amarezza del commissario Giuseppe Zuccatelli che si è attivato per una soluzione provvisoria in quanto per il prossimo carico l’attesa è di oltre una settimana.