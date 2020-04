Coronavirus, due nuovi decessi. Quattro contagi dagli ultimi tamponi

Due nuovi decessi di ospiti dell’Rsa Domus Aurea di Chiaravalle sono stati registrati tra ieri sera e oggi nel reparto di Malattie infettive del Policlinico Mater Domini di località Germaneto a Catanzaro. Si allunga così la lista delle vittime del Coronavirus nel Catanzarese. In tutto sono 63 i pazienti ricoverati nei due ospedali catanzaresi che si occupano di Covid 19, situazione sostanzialmente invariata rispetto a ieri. Restano 15 i pazienti in cura al Pugliese-Ciaccio (12 in reparto Malattie Infettive e tre in Rianimazione) e 48 al Policlinico (44 in reparto e 4 in rianimazione).

Tamponi Sono quattro i nuovi contagi al Coronavirus riscontrati dal Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dagli ultimi 265 tamponi effettuati in soggetti residenti in Calabria centrale (Catanzaro-Crotone Vibo). Tutte e quattro le positività sono state riscontrate in provincia di Catanzaro da cui provengono gran parte dei test effettuati (196). Confermate due positività già note in provincia di Crotone.