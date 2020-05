Lavaratori sanità, Si Cobas chiede assunzione con scorrimento graduatoria

L’organizzazione sindacale Si Cobas, in nome e per conto, e a tutela dei diritti dei lavoratori del comparto sanità ’della Calabria , ha diffidato formalmente il Commissario ad Acta Saverio Cotticelli a disporre immediatamente le direttive esecutive per assumere da subito il personale Sanitario inserito nelle graduatorie priorita, per le categorie di : dirigenti biologi,infermieri,o.s.s.; in quanto detti lavoratori hanno priorita’ assoluta e irrevocabile di assunzione rispetto ad ogni altra categoria di lavoratori, Bando, o Avviso Pubblico. Inoltre si evidenzia che la modalità di assunzione tramite lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, è riconosciuta come probante e prioritaria dallo stesso ministero della sanita’, e come in seguito approvato e confermato dalle note sentenze Costituzionali, che hanno individuato negli idonei ,la categoria di lavoratori che ha la legittimità all’assunzione immediata, con favor lex rispetto a tutte le altre categorie, dell’intero comparto della sanità calabrese.

Inoltre, “si fa richiesta di un tavolo sindacale urgente, per la stipula degli accordi di cui in oggetto ,e per lo scorrimento immediato delle graduatorie degli idonei;