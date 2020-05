Regione, dall’11 maggio via libera a prestazioni specialistiche ambulatoriali in strutture pubbliche territoriali

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli con ordinanza numero 40 di oggi 6 maggio dispone a partire dal prossimo 11 maggio che siano nuovamente garantite dopo settimane di stop “le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le Strutture pubbliche territoriali” interrotto per garantire priorità alla gestione dell’emergenza coronavirus. “E’ procrastinata, per un ulteriore breve periodo, – si legge nell’ordinanza – l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso i presidi ospedalieri (sia quelli direttamente gestiti dalle aziende sanitarie che quelli afferenti alle aziende ospedaliere ), considerato il delicato contesto all’interno del quale sono erogate tali prestazioni.

“L’ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e locale, ovvero a seguito dell’introduzione di nuove norme o linee guida in materia. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere, all’ANCI per la Comunicazione ai Sindaci.2