Covid 19, caso positivo a Chiaravalle. Il sindaco Donato: “Contatti limitati alla sua famiglia”

Il sindaco di Chiaravalle Domenico Donato ha comunicato, in un videomessaggio Facebook, un caso di positività al Covid 19. Nel messaggio il primo cittadino fa sapere che un uomo, residente fuori regione, ha accusato un malessere ieri sera. Arrivato all’ospedale Pugliese-Ciaccio è stato effettuato il tampone, risultato positivo. L’uomo è ricoverato presso il nosocomio. Il sindaco ha rassicurato sul fatto che i contatti dell’uomo sono stati limitati alla famiglia, ed in particolare, alla moglie per la quale sono state attivate tutte le procedure del caso.