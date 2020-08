Nuovo dirigente infermieristico al Pugliese-Ciaccio. Bando per una figura uguale alla Mater Domini

La soddisfazione – sottolinea la consigliera comunale Manuela Costanzo – per la notizia che l’azienda ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro ha un nuovo dirigente infermieristico, per altro persona di grande esperienza e capacità che le “pastoie” burocratiche avevano tentato di tenere fuori dai giochi. Ma alla fantasia della burocrazia non c’è mai fine. Accade dunque che, in costanza di una presa di servizio di una dirigente a tempo indeterminato, in vista di una sbandierata integrazione tra le aziende sanitarie, il Policlinico Materdomini, con buona pace del Commissario Zuccatelli, ha fatto un avviso per il reclutamento di una figura uguale ma a tempo determinato.

Avviso pubblico a cui però non ha dato seguito, poichè è stata nominata una professionista che era già in un’altra graduatoria a Cosenza, e che ha partecipato ad un concorso per un posto a tempo indeterminato e siccome l’incarico previsto dall’avviso del Policlinico è rinnovabile, questo significa che il posto è stato assegnato.

Questo significa dunque che la tanto paventata integrazione non ci sarà mai e se ci dovesse essere sarà solo una ennesima inutile duplicazione di incarichi e un ulteriore aggravio di spese a danno dei contribuenti e senza alcun beneficio per per gli unici che dalla sanità dovrebbero trarre beneficio, i nostri malati”.