Covid 19, nessun positivo. 109 tamponi eseguiti nel capoluogo, 24 a Crotone e 60 a Vibo

In base ai dati pervenuti all’ospedale Pugliese riferiti all’area centrale della Calabria la situazione attuale per l’emergenza Coronavirus vede un totale di tamponi processati pari a 193 pezzi con zero nuovi casi positivi.

Nello specifico a Catanzaro ne sono stati eseguiti 109 (H 74, Territorio 24, Operatori 0, Rientri 11); a Crotone 24 (H 0, Territorio 24, Operatori 0, Rientri 0); a Vibo Valentina 60 (H 0, Territorio 18, Operatori 2, Rientri 40).

Si fa sapere che sono garantite solo le urgenze per guasto dello strumento principale (con riparazione prevista in giornata); n. 116 eseguiti presso l’Asp di Reggio Calabria. Inoltre un positivo già noto a Catanzaro e uno a Vibo Valentia. I negativi sono 191.