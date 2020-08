Us Catanzaro 1929, calciatore positivo al Covid 19. In caso di conferma potrebbe slittare il ritiro

C’è un tampone positivo tra quelli effettuati ieri su squadra e staff in casa Catanzaro. Un calciatore, risultato asintomatico, che a quanto si legge nella nota diffusa dal club “è stato posto immediatamente in isolamento e domani si sottoporrà a un nuovo tampone”. Precauzione è la parola d’ordine, ora, nel clan giallorosso. Per questo sono stati sospesi gli allenamenti già stabiliti in città e per lo stesso motivo – in caso di conferma dell’esito negli esami di approfondimento fissati per le prossime ore – dovrebbe slittare anche il ritiro di Moccone, la cui partenza era prevista per giovedì. Ulteriori valutazioni mediche verranno effettuate domani anche sui giocatori risultati negativi al primo giro, ha fatto sapere il clubuuIn