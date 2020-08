La tenda tamponi di via Crotone rimarrà attiva sino a domani a mezzogiorno

Sarà ancora possibile fino alle 12 di domani, venerdì 21 agosto, effettuare i tamponi presso la tenda pretriage allestita nell’area dell’Asp di viale Crotone. Lo rende noto il sindaco Sergio Abramo che ha inteso ringraziare tutti i volontari e gli operatori dell’azienda sanitaria per l’impegno profuso.

“Il servizio attivato dall’Asp nelle ore immediatamente successive al caso del ragazzo positivo al Covid registrato nel catanzarese la scorsa settimana – ha detto – ha consentito di effettuare un rilevante numero di screening tra i giovani potenzialmente a rischio contagio.

A tutto il Gruppo comunale di Protezione civile, coordinato da Pierpaolo Pizzoni – insieme ai volontari dell’Anpas, della Cisom e delle Guardie ambientali d’Italia – va il mio più sentito plauso per aver assicurato un supporto immediato e continuativo alle attività di analisi e di prevenzione messe in campo con efficacia dall’Asp di Catanzaro sul fronte sanitario, sotto la guida del commissario straordinario prefetto Luisa Latella. Ancora una volta, fin dall’inizio dell’emergenza covid, chi é impegnato in prima linea per tutelare la salute e la sicurezza pubblica ha saputo dimostrare un grande senso di responsabilità.