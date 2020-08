Atto aziendale Materdomini, Zuccatelli avanti nonostante tutto ma in realtà manca il protocollo d’intesa tra Regione e Università

La presa di posizione del commissario Zuccatelli rispetto a quelli che devono essere i rapporti istituzionali con l’Università non è piaciuta a quella che potrebbe essere definita la base dell’azienda ospedaliera. Non è chiaro ancora che posizione prenderà il Rettore dopo il sì dei sindacati e l’intenzione del Commissario di andare avanti, ma è chiaro come alcuni direttori di struttura intendono muoversi. Sulla base, secondo quanto si apprende da quelle che al momento sembrano essere solo voci, di riferimenti normativi e amministrativi ben precisi. C’è prima di tutto il fattore il tempo trascorso dal DCA del 2016, a cui Zuccatelli fa riferimento, quattro anni in cui è cambiato il mondo . Soprattutto sono cambiati i numeri delle prestazioni, anche alla luce della stessa evoluzione scientifica (sia in campo clinico-assistenziale, sia in quello farmaceutico) e di quella tecnologica.

L’INTEGRAZIONE MANCATA MA NECESSARIA

Nel mentre ha avuto il tempo di essere fatta ma anche impugnata una legge regionale sull’integrazione, , la quale, per poter essere attuata, necessiterà dei relativi provvedimenti conseguenziali. Questi ultimi dovranno per forza tenere conto delle attuali necessità del territorio, che non sono quelle di quattro anni fa.

L’integrazione, secondo gli addetti ai lavori, non può prescindere dalla verifica delle unità ospedaliere attive (per le quali occorrerà gestire l’integrazione) e di quelle nel frattempo soppresse (per le quali sarà necessario mantenere quella universitaria, al fine di limitare al massimo la migrazione sanitaria).

L’INCIDENZA DEL COVID – 19

Ultimo ma non ultimo il fattore Covid- 19. Che necessariamente ridiscute il complesso della rete aziendale, al fine di implementare e di valorizzare, in termini di efficienza e di efficacia, il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda.

MAI RINNOVATA LA CONVENZIONE

Dal punto di vista amministrativo c’è un vulnus di non poco conto, lo stesso decreto del Commissario ad Acta n. 64/2016 a cui appunto Zuccatelli fa riferimento, “tiene conto dell’intesa sulla riorganizzazione della rete ospedaliera relativa all’azienda Ospedaliero-Universitaria, espressa dal Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, propedeutica alla stipula del Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e l’Università, per la disciplina dell’integrazione tra le attività didattiche, scientifiche ed assistenziali ai sensi del D. Lgs. 517/1999”, ma in realtà questa convenzione è scaduta e mai rinnovata. Allo stato attuale, e proprio sulla base del DCA 64 mancano il protocollo d’intesa, l’atto aziendale, l’integrazione. Ne deriverebbe che l’adozione del relativo provvedimento amministrativo non può affatto prescindere dalla essenzialità dei presupposti giuridici richiamati proprio dal DCA 64.