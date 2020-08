Ordine dei medici : “La convocazione è legittima e valutiamo procedimento disciplinare a carico di chi lo mette in dubbio”

Non tarda ad arrivare la replica del consiglio dell’ordine dei medici alla notizia che per alcuni sarebbe tardiva , rispetto ai tempi dettati dalla legge 3 del 2018, la convocazione dell’assemblea per le prossime elezioni. Secondo l’ordine: “ esiste soltanto una nota firmata da un solo iscritto tendente a chiedere la riapertura dei termini scaduti il 25 scorso, impossibile a norma di legge.

La convocazione dell’assemblea elettorale è avvenuta perfettamente a norma del regolamento emesso dalla FNOMCEO con anticipo rispetto alla tradizione per timore, condiviso da tanti altri ordini, di una possibile ripresa dell’epidemia da COVID19 che potrebbe compromettere la celebrazione delle assemblee elettorali in autunno. I tempi previsti hanno consentito a chi ha voluto di candidarsi tranquillamente

La nota contiene poi delle affermazione non solo inesatte ma apertamente tendenziose tanto che il Consiglio sta valutando la presentazione di un esposto alla Procura della repubblica e di una richiesta di procedimento disciplinare alla CCEPS- Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie a carico del firmatario”