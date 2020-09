Coronavirus Calabria, l’indice di contagiosità scende a 0.66

Scende a 0.66 l’indice di trasmissione (Rt) calcolato sui casi sintomatici di coronavirus in Calabria. Lo rende noto il consueto report dell’Istituto superiore della sanità precisando che il dato è aggiornato all’ultima settimana di agosto.

L’indice calabrese, dopo che per una settimana è stato superiore ad 1 (1.26 per l’esattezza) torna quindi sotto la media nazionale che è 1.18. Ricordiamo che l’Rt calcola in media il numero di contagi per ogni caso ed è considerato confortante se non supera 1 ed è segnale di allerta se supera questo valore.

L’Iss precisa comunque che “l’indice di trasmissione nazionale va interpretato con cautela in questo particolare momento dell’epidemia. Infatti Rt calcolato sui casi sintomatici, potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale”. Questi i dati per il resto d’Italia Abruzzo: 1.14; Basilicata: 0.02; Calabria:0.66; Campania: 1; Emilia Romagna: 0.97, Friuli Venezia Giulia: 1.18; Lazio: 0.76; Liguria: 0.92; Lombardia: 0.89; Marche: 0.78; Molise: 0.24; Provincia autonoma di Bolzano: 0.71; Piemonte: 0.9; Provincia autonoma di Trento: 0.78; Puglia: 1.08; Sardegna: 0.82; Sicilia: 0.82 ; Toscana: 1.05; Umbria: 0.92; Valle d’Aosta: 0.22; Veneto: 0.87