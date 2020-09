Ospedale Pugliese-Ciaccio, riapre ambulatorio per pap test

La Direzione dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” comunica che lunedì 7 settembre riaprirà l’ambulatorio dedicato alla prevenzione della patologia cervico-vaginale dell’Ospedale “Pugliese”. A causa dell’emergenza sanitaria, legata alla pandemia di COVID-19, l’ambulatorio, collocato nella palazzina che oggi è divenuta totalmente dedicata ai pazienti Covid, è stato chiuso sebbene la Struttura di Ginecologia ed Ostetricia, consapevole della necessità di garantire le prestazioni di diagnosi urgenti, anche durante questi mesi abbia continuato a garantire, in altri spazi, pap-test nelle pazienti a rischio.

“Questo ambulatorio-spiega la Responsabile delle Funzioni Infermieristiche del Dipartimento Materno-Infantile, dott.ssa Anna Romano-gestisce centinaia di prestazioni annuali, tra pap-test di screening e tamponi vaginali e rettali, rivolti alle donne in epoca riproduttiva, in gravidanza e anche in menopausa. Siamo consapevoli dei disagi che la chiusura temporanea dell’ambulatorio ha determinato sulla popolazione catanzarese. Purtroppo, però, l’emergenza sanitaria ha imposto all’Azienda una riorganizzazione degli spazi e dei servizi e non era possibile, in alcun modo, consentire l’esecuzione dei tamponi nel vecchio ambulatorio, proprio nell’interesse della tutela della salute delle nostre pazienti”.

La Direzione dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” informa, altresì, la cittadinanza che, grazie all’individuazione di nuovi locali, l’importante servizio riprenderà a pieno regime, in un ambiente dedicato e confortevole, più grande e attrezzato, ubicato al secondo piano del Poliambulatorio.

Allo scopo di monitorare gli ingressi all’interno dell’edificio, tutte le utenti sono invitate a telefonare al n°0961.883330 per la prenotazione, dal lunedì al sabato, dalle ore 12:30 alle ore 13:30.