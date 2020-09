Un altro contagiato a Taverna, è la moglie dell’uomo positivo alcune ore fa

Aumentano i contagi di coronavirus di Taverna in provincia di Catanzaro. Dopo il caso inserito nel bollettino odierno tampone positivo anche per un’altra persona residente nel comune presilano. Si tratta della moglie dell’uomo già contagiato stamattina. La notizia è stata resa nota dal sindaco della città di Mattia Preti Sebastiano Tarantino in un video che è visibile in alto.