Coronavirus Taverna, il sindaco Tarantino: domani i risultati dei primi 40 tamponi

Sono attesi per la giornata di domani, martedì 8 settembre, i risultati dei primi 40 tamponi Covid a cui sono stati sottoposti i presenti alla festa per il 25esimo anniversario di matrimonio di fine agosto, primo dei due eventi che si sono svolti nella Presila catanzarese che sono sotto osservazione per la presenza dei due contagiati Coronavirus di Taverna registrati nell’ultimo fine settimana. Secondo quanto riferito dal sindaco Sebastiano Tarantino in un video pubblicato su Facebook nessuno dei soggetti sottoposto a test nella giornata odierna è stato al momento contattato dall’Asp per notificare una eventuale positività.

Chiusa questa prima fase dello screening si penserà a “tamponare” gli invitati o comunque i presenti al matrimonio che si è svolto a Sorbo San Basile il 4 settembre e a cui ha preso parte solo uno dei due positivi. In altro il video del sindaco di Taverna.