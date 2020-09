Demenze, al via il progetto Ci vediamo al Caffè

Venerdì 11 settembre, alle ore 11,00, nella “Sala delle giovani idee” del Parco della biodiversità mediterranea a Catanzaro, conferenza stampa di presentazione del progetto “Ci vediamo al Caffè”. Si tratta di un’iniziativa pensata per persone con demenze e loro famigliari che potranno partecipare a incontri online per essere ascoltati, informati e supportati al fine di migliorare la loro qualità di vita. Tre le organizzazioni promotrici: l’associazione “Ra.Gi.”, cooperativa sociale “Co. Ri. S. S.”, e l’associazione “PerLe demenze. Famiglie Unite Calabria”.

Le modalità di aiuto sono quelle degli “Alzheimer Caffè” da svolgersi in diretta streaming: appuntamenti resi possibili grazie a una piattaforma digitale che a breve sarà fruibile per dare vita a una grande “piazza virtuale” su scala nazionale. In parallelo, il progetto sarà caratterizzato da attività in sede in cinque comuni della Calabria: Botricello, Chiaravalle, Pianopoli, Soverato e Tiriolo. Per questo alla conferenza stampa di venerdì prossimo è prevista la presenza dei sindaci di quei comuni e/o di loro delegati.

Oltre alla piattaforma online, saranno attivati entro ottobre dei “punti di ascolto”, uno per ogni comune partecipante. In aggiunta agli incontri online e ai punti di ascolto, una serie di “Alzheimer caffè” in sede, diversi incontri fisici per ogni comune coinvolto da concretizzare quando ci saranno le piene condizioni di sicurezza legate alla prevenzione dei rischi da coronavirus. Il tutto, ferme restando sempre le forme di sostegno “a distanza” rese possibili grazie alle opportunità del digitale.