Pugliese, difficile rintracciare ambulatorio ginecologico: “Problema alla linea telefonica, prenotazioni prese in carico”

A seguito di alcune segnalazioni pervenute alla redazione di Catanzaro Informa circa l’impossibilità di rintracciare l’ambulatorio per la prevenzione della patologia cervico-vaginale dell’Ospedale Pugliese, riaperto lo scorso venerdì 7 settembre, la Responsabile delle Funzioni Infermieristiche del Dipartimento Materno-Infantile, dott.ssa Anna Romano fa sapere che il disguido è dovuto a un problema tecnico relativo alla linea telefonica. “Tant’è vero che le telefonate di prenotazione giunteci per mezzo del centralino sono state prese in carico e ci sono già appuntamenti fissati per oltre il 5 ottobre” dichiara la dottoressa. Nella giornata di domani il problema dovrebbe essere risolto e si potrà fissare la prestazione allo 0961.883330, dal lunedì al sabato, dalle ore 12:30 alle ore 13:30.