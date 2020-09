Covid 19, bollettino della Regione Calabria: + 8 contagi rispetto a ieri

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 170.074 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.683 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 168.391.Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:- Catanzaro: 13 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.- Cosenza: 10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 84 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti.- Reggio Calabria: 4 in reparto; 88 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti.- Crotone: 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti.- Vibo Valentia: 6 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

Altra Regione o Stato Estero: 186 (nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione).I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza.

Complessivamente i ricoveri presso l‘Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti.

I ricoverati presso l’AO di Cosenza sono dieci, di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.I migranti gestiti dell’ASP di Cosenza sono 53 e nel bollettino sono inseriti nel setting “Altra Regione o Stato Estero”.Sempre a Cosenza oggi si registrano 4 casi: 3 da contact tracing e uno da rientro.A Reggio Calabria si registrano due nuovi casi riconducibili al focolaio di Oppido.Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.740.Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Pugliese Ciaccio Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ha processato nelle ultime 24 ore 300 tamponi Covid. In tutto sono due le nuove positività riscontrate entrambe relative alla provincia di Catanzaro ed entrambe già comprese nel bollettino regionale. In tutto 235 dei 300 test sono stati eseguiti nel Catanzarese, 55 nel Vibonese (22 rientri) e dieci in provincia di Crotone. Oltre alle nuove positività tra i tamponi anche 7 positività già note di cui sei nel Vibonese e uno nel Catanzarese.