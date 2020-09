Francesco e la sua storia di buona sanità all’ospedale Pugliese

La buona sanità esiste. E’ quella che va oltre la burocrazia che taglia i posti letto e la politica che, decidendo i destini dei reparti, decide, indirettamente ma in maniera incisiva anche i destini dei pazienti, in nome dei quali la sanità dovrebbe essere amministrata. La buona sanità esiste e testimoniarlo è Francesco, che alla fine della sua degenza nell’ospedale di Nefrologia del Pugliese ha fatto arrivare in reparto una pergamena ed una torta.

Segni di una riconoscenza non scontata per chi ha fatto certo il suo dovere, ma a volte anche il come si fa il proprio dovere segna la differenza. E questo Francesco lo ha voluto testimoniare al primario e a tutto il reparto dell’ospedale Catanzarese.