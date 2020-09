Coronavirus, due persone positive a Soverato: avviata indagine epidemiologica

Sono di Soverato i due casi positivi della provincia di Catanzaro riportati nel bollettino odierno della Regione Calabria. Secondo quanto si apprende da fonti mediche il contagio accertato oggi riguarda una coppia di coniugi che si sarebbe rivolta al nosocomio della cittadina jonica dopo alcuni sintomi sospetti. Le loro condizioni non sarebbero serie visto che non è stato al momento necessario il ricovero in ospedale. Sono state avviate le indagini epidemiologiche necessarie per evitare il propagarsi del contagio.