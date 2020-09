Coronavirus, avvocato in Tribunale nei giorni scorsi insieme ai due ultimi contagiati di Soverato

“Il 10 settembre scorso gli ultimi due soggetti positivi Covid di Soverato sono stati in Tribunale a Catanzaro accompagnati dal loro avvocato e hanno avuto accesso a una specifica cancelleria e il giorno dopo, quando ancora non era emersa la notizia del contagio delle due persone ha preso parte a un’altra udienza”. Lo ha reso noto il presidente dell’ordine degli Avvocati di Catanzaro Antonello Talerico a margine di una conferenza stampa. Talerico, ha aggiunto che della vicenda è stato avvisato il presidente del Tribunale e che sono state avviate tutti le disposizioni previste dai protocolli in questi casi£ tra i quali la sanificazione dei locali la ricostruzione dei contatti da testare.

Secondo quanto dichiarato da Talerico “il legale in questione si è già sottoposto a un test sierologico a cui è risultato negativo. Domani una riunione con il presidente della Corte d’Appello per fare il punto della situazione.