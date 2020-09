Il presidente nazionale degli odontoiatri a Catanzaro

In occasione della X edizione del Corso di Aggiornamento in Odontoiatria, “Gli Odontoiatri al servizio delle famiglie”, organizzato dalla Commissione Albo Odontoiatri della Provincia di Catanzaro, è giunto anche il presidente Nazionale Raffaele Iandolo.

<<Era necessario ripartire – ha affermato Iandolo – Un plauso al presidente della Commissione Albo Odonoiatri di Catanzaro, Salvatore De Filippo, che ha voluto fortemente ripartire con la formazione in presenza con un appuntamento ormai decennale. In tutta Italia si stanno riavviando queste attività ma Catanzaro è tra le province illuminate, fra le prime a riprendere l’attività formativa per noi fondamentale. Inoltre, è molto significativo il titolo “Gli Odontoiatri al servizio delle famiglie” perché è importante sottolineare la figura dell’odontoiatra di famiglia che è una persona di fiducia alla quale il paziente si affida e il cui rapporto va tutelato.>>

<<Con coraggio abbiamo ripreso le nostre attività di formazione – ha affermato Salvatore De Filippo – con eccellenze provenienti da tutta Italia. La presenza del presidente nazionale, in questo difficile momemnto, è la conferma di una grande segnale di attenzione verso la Calabria.>>