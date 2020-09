Riccio: “Che fine hanno fatto i lavori per l’ampliamento del padiglione malattie infettive al Pugliese?”

“Soltanto pochi mesi fa, lo scorso maggio, il dottore Lucio Cosco, primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Pugliese, informava i cittadini che il nosocomio di Catanzaro avrebbe presto potenziato le proprie strutture per affrontare al meglio un eventuale ritorno dei contagi da covid-19. Dopo che è tramontata l’ipotesi di creare un “centro Covid regionale”, è stato detto che il padiglione destinato alle malattie infettive sarebbe stato potenziato con la realizzazione delle postazioni per le degenze a pressione negativa, le terapie intensive e le dialisi. Lo scrive in una nota il consigliere comunale Eugenio Riccio.

La domanda d’obbligo oggi è: che fine ha fatto questo importante progetto? Perché i lavori previsti della durata di due mesi non sono ancora iniziati? Possibile che anche relativamente a una problematica così rilevante, qual è il Covid in Calabria, nella città Capoluogo si sonnecchia avendo sempre più la certezza di una classe dirigente incolta e impreparata? Sembra che il progetto di potenziamento strutturale proposto dall’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio, da maggio ad oggi, non meriti una risposta da parte dei commissari nazionali e regionali incaricati di gestire l’emergenza covid. Un intervento strategico – prosegue la nota – per rendere del tutto autonomo l’ospedale nella gestione dei pazienti Covid e nelle cure di tutte le categorie più fragili, come i bambini e i giovanissimi che si apprestano a tornare a scuola, il tutto anche per evitare il sovracaricamento dell’ottimo reparto di pediatria di Catanzaro. Il dottore Cosco si è guadagnato la massima stima sul campo, è tra i pochi ad aver dimostrato serietà e competenza. L’auspicio è che le professionalità catanzaresi in campo sanitario possano essere ascoltate e supportate come meritano”.