Ordine dei Medici Chirurghi, Ciconte alla guida con 716 voti

1035 votanti, 716 dei quali si sono espressi a favore di Vincenzo Antonio Ciconte che, da primo eletto di qualche giorno fa, si riconferma Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Catanzaro. La notizia arriva all’indomani della riunione del Consiglio Direttivo convocata dopo le elezioni tenutesi gli scorsi 12, 13 e 14 settembre presso il Benny Hotel di Catanzaro.

«Un risultato di cui non possono che essere pienamente soddisfatto – aveva già dichiarato lo stesso Ciconte – e che attesta come la classe medica sia una classe matura. In tanti si sono recati a votare, nonostante il periodo premiando, evidentemente, l’impegno di questi anni; ci adopereremo per continuare quanto fatto finora: ci occuperemo di garantire migliori condizioni lavorative, salvaguarderemo la dignità dei medici e lavoreremo per la crescita del territorio, dell’ospedale, dell’università, del 118 e della continuità assistenziale. I nostri medici sono professionisti di grande valore, è importante ricordarlo e valorizzarlo soprattutto in questo particolare momento di pandemia».

Affiancheranno la dirigenza di Ciconte, Vincenzo Larussa in qualità di Vice Presidente, Gennaro De Nardo come Consigliere Segretario e Pasquale Puzzonia, tesoriere.

Una riconferma anche per quanto riguarda l’albo degli Odontoiatri: si tratta del presidente “uscente” Salvatore De Filippo il quale entra anche lui a far parte del Consiglio Direttivo assieme a Michele Demasi.