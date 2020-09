Ospedale Pugliese, avviata procedura di recupero dei tickets non pagati per codici bianchi e verdi di accesso al Ps

L’azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro comunica che da tempo è stata avviata la procedura, prevista dalla legge, di recupero dei tickets non pagati per codici bianchi e verdi di accesso al Pronto Soccorso. Tale procedura di recupero- spiega il comunicato della direzione aziendale – avviene per il tramite dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni che provvede alla notifica della comunicazione. L’adempimento in oggetto ha registrato ritardi che hanno determinato di conseguenza una notevole riduzione dei termini di pagamento, rispetto alla data iniziale di invio degli stessi prevista per Luglio 2020. L’azienda scrive per comunicare a tutti i cittadini che, in conseguenza dei ritardi sopra descritti, saranno considerati comunque validi i pagamenti che verranno perfezionati entro il 30 Novembre 2020.