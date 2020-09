Coronavirus: tre casi segnalati dal laboratorio dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro

Sono tre i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Sono tutti relativi al territorio della provincia del capoluogo.

In tutto 420 i tamponi processati 349 nel Catanzarese, 170 in provincia di Crotone, 37 nel Vibonese. Nel report del Laboratorio si segnalano anche dieci positivi già noti (7 in provincia di Catanzaro 3 nel Crotonese).

Si segnala inoltre che dei 420, sono 37 quelli eseguiti a soggetti rientrati da fuori regione. Nessuna positività emersa tra questi.