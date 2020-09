Pian piano occorre ripartire, pur rispettando le misure di sicurezza anti-Covid. Un segnale importante parte dalla Calabria e dalla Commissione Albo Odontoiatri della Provincia di Catanzaro che con coraggio e determinazione ha ripreso l’attività di formazione per i suoi iscritti con la X edizione del Corso di Aggiornamento in Odontoiatria, “Gli Odontoiatri al servizio delle famiglie” tenutasi nei giorni scorsi all’Hotel Guglielmo.

“Sono state due giornate intense e molto significative – afferma il presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Catanzaro e direttore del Corso – Il primo evento fatto in presenza, dopo il lockdown, con l’obiettivo e la volontà di rincontrarsi, per affrontare insieme tematiche cliniche e rispondere ad alcune problematiche quali la pubblicità e l’assistenza odontoiatrica in forma societaria. Sono intevenuti relatori che rappresentano eccellenze per tutta l’Italia, come il prof. Michele Cassetta che nella sua relazione “Due cervelli che si incontrano: La prima visita dal punto di vista delle neuroscienze” ha evidenziato come sia importante l’empatia che si crea con il paziente nei primi 5 minuti di incontro. Inoltre, si è svolto il corso obbligatorio per tutti gli odontoiatri che detengono apparecchiature radiologiche”.

“Il mondo di internet – evidenzia De Filippo – si è rivelato fondamentale in questo periodo, ha permesso di mantenere rapporti interpersonali, ma la possibilita di incontrarsi di persona e provare dal vivo le emozioni che costantemente abbiamo vissuto in questi anni ritengo sia un qualcosa di irrinunciabile. Le relazioni che si sono susseguite seguono la mission dell’Ordine e cioè la tutela del rapporto medico-paziente, che è uno dei nostri obiettivi prioritari, attraverso l’approfondimento di tematiche che consentano di mettere in sicurezza la salute e la qualità delle prestazioni nei nostri studi. Voglio sottolineare il grande senso di responsabilità che i titolari di studi odontoiatrici hanno avuto durante il Covid. Siamo rimasti aperti per i cittadini, dando risposta a tutte le richieste di prestazioni in emergenza-urgenza, evitando che il paziente si recasse nelle strutture ospedaliere. La presenza al nostro meeting del presidente nazionale CAO, Raffaele Iandolo, in questo difficile momento, è la conferma di una grande segnale di attenzione verso la Calabria”.

“Era necessario ripartire – ha affermato Iandolo – Un plauso al presidente della Commissione Albo Odonoiatri di Catanzaro, Salvatore De Filippo, che ha voluto fortemente riprendere con la formazione in presenza con un appuntamento ormai decennale. In tutta Italia si stanno riavviando queste attività ma Catanzaro è tra le province italiane illuminate, fra le prime a riprendere l’attività formativa per noi fondamentale. Inoltre, è molto significativo il titolo “Gli Odontoiatri al servizio delle famiglie” perché è importante sottolineare la figura dell’odontoiatra di famiglia che è una persona di fiducia alla quale il paziente si affida e il cui rapporto va tutelato”.

All’apertura del Corso è intervenuto il presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Catanzaro, Vincenzo Antonio Ciconte, che ha ribadito l’importanza di avere le istituzioni vicine in questo delicato momento, il presidente regionale CAO, Giuseppe Guarnieri, il presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Enrico Cataneo e il direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’A.O. Pugliese-Ciaccio, Domenico Destito.

La Segreteria Organizzativa è stata gestita dall’agenzia Present&Future.