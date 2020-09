I dirigenti declassati del Policlinico hanno incontrato il commissario Zuccatelli

Come già annunciato la scorsa settimana, oggi i sei dirigenti delle Unità del Policlinico Universitario Mater Domini “declassate” – i dottori Nisticò (Dermatologia), Fortunato (Odontoiatria e Stomatologia), Chiarella e Lombardo (rispettivamente Audiologia-Foniatria e Otorinolaringoiatria), De Fazio (Psichiatria) e Torti (Malattie Infettive e Tropicali) – hanno incontrato il commissario straordinario Giuseppe Zuccatelli. All’ appuntamento erano presenti anche il direttore sanitario della Mater Domini di Catanzaro Giuseppe Panella ed il direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini Giovanni Stroppa.

De visu, Zuccatelli ha ribadito quanto dichiarato in precedenza e cioè di aver semplicemente «trascritto in termini organizzativi un decreto del 2016, nello specifico il n°64, deciso dall’allora commissario alla Sanità calabrese, Massimo Scura». Il provvedimento di riorganizzazione è stato sottoscritto con la delibera n.462 dello scorso 27 agosto ed è immediatamente stato rigettato dal Rettore dell’Umg De Sarro, il quale ha ritenuto l’atto «irricevibile, poiché presenta contenuti illegittimi, sia per quanto riguarda le previsioni relative agli Organi dell’Azienda che contrastano con quanto previsto dalla disciplina di cui al D. Lgs. 517/1999, sia per le difformità con il DCA 64/2016 dal quale se ne discosta in più punti».

Sulla vicenda si è pure espresso il Comitato nazionale Universitario, imputando all’attuale commissario l’aver declassato a Strutture Semplici ben sei Unità Operative Complesse dell’Aou Mater Domini e provveduto alla nomina pro – tempore del responsabile del reparto di Epatologia, senza un confronto coi diretti interessati. «Non ho alcun potere discrezionale in termini di programmazione». Anche oggi Zuccatelli non si è spostato di una virgola: «Queste sono decisioni che può prendere solo la Regione Calabria e, poiché questa è commissariata per quanto riguarda il settore Sanità e il Commissario è il Generale Cotticelli, sarà lui a definire il da farsi».