“Cosi la legionella si è portata via mia mamma”

E’ stravolta dal dolore eppure sente il dovere di dover raccontare Rosa, la figlia di Assunta Fieno la donna di 74 anni morta lo scorso 19 settembre a causa di un’infezione di legionella contratta a Sellia Marina. Assunta, residente ad Avellino era venuta a trascorrere qualche giorno in Calabria dalla figlia che vive a Zagarise assieme al marito Gianfranco: è stato lui il primo ad ammalarsi di legionella.

Come la maggior parte degli zagaritani, Rosa e Gianfranco avevano preso una casa in affitto per trascorrere il mese di agosto al mare a Sellia Marina. Quello che è successo poi lo sentirete dalla viva voce di Rosa. I primi sintomi, la corsa all’ospedale, il calvario delle settimane successive dietro alla porta della sala Rianimazione del Pugliese Ciaccio di Catanzaro, il triste epilogo.

Rosa nonostante il dolore li vuole ringraziare i medici e tutti il personale della Rianimazione. “Hanno fatto di tutto, sono persone meraviglioso”.