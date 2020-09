Recupero ticket non pagati al Pugliese-Ciaccio, ecco come avere informazioni

Come già annunciato con precedente comunicato, l’azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro ha da tempo ha avviato la procedura, prevista dalla legge, di recupero dei tickets non pagati per codici di accesso al Pronto Soccorso bianchi e verdi, tale procedura di recupero avviene per il tramite dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni che provvede alla notifica degli avvisi di mancato pagamento.

Al fine di fornire informazioni e supporto agli utenti sulla procedura in oggetto, l’Azienda ha predisposto un apposito gruppo di lavoro per il disbrigo delle relative pratiche, che riceverà il pubblico, presso l’Ufficio Amministrativo di Presidio sportelli Ticket I° Piano Palazzina del Poliambulatorio Presidio “A. Pugliese” .

In osservanza delle recenti disposizioni volte al contenimento del contagio da Virus Covid-19 ed al fine di contingentare il numero degli accessi, in questa fase i cittadini potranno contattare i numeri telefonici 0961883951/0961883953/0961883955, i martedì ed i giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 a partire da Martedì 6 Ottobre 2020, per richiedere informazioni nonché per fissare un appuntamento con gli Operatori preposti.

Comunicazioni e richieste di chiarimenti, inerenti la procedura in oggetto, inoltre potranno essere inviate all’indirizzo PEC : ticketps@pecaocz.it

Si coglie l’occasione per ribadire che, come già comunicato,saranno considerati comunque validi tutti i pagamenti che verranno perfezionati entro il 30 Novembre 2020.