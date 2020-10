L’Agifar plaude alla rielezione del presidente Corapi: “Buon lavoro alla sua squadra”

Il Presidente dell’Associazione Giovani Farmacisti di Catanzaro (Agifar Catanzaro) e tutti i componenti della suddetta rivolgono le proprie congratulazioni ai colleghi eletti e riconfermati ieri, in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti. L’esito della giornata di ieri dei componenti la lista “Armonia” non può che essere dimostrazione del significativo lavoro, nonché delle eccellenti personalità dei candidati già ampiamente dimostrate e che, grazie alle quali, sapranno nuovamente rappresentare, ma soprattutto supportare e valorizzare la nostra amata categoria nel prossimo quadriennio. Un plauso dunque, ed un “in bocca al lupo” a tutto il consiglio capitanato dal Presidente il Dott. Vitaliano Corapi assieme a tutti i membri di questa squadra, con i quali e, come sempre, saremo onorati di continuare a collaborare.

Un doveroso ringraziamento va al Funzionario dell’Ordine Antonio Perri per il suo impagabile lavoro, collante essenziale tra Ordine, Associazione di categoria e territorio.

Il Presidente il Dott. Ettore Lavorato e l’associazione Giovani Farmacisti di Catanzaro (Agifar Catanzaro).