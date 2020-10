Taverna, postazione 118. La risposta della Direzione: “Personale non è sottodimensionato”

A seguito di una notizia pubblicata sul nostro giornale arriva la precisazione della Direzione U.O. Seu 118 che riceviamo e pubblichiamo.

Premesso che l’organizzazione del servizio e la gestione delle ambulanze spetta alla sala operativa del SEU 118 che nell’immediato ha la contezza delle esigenze del territorio. Si chiarisce che:

– non è stato mai codificato in nessun protocollo operativo che all’ambulanza di Tiriolo sia stato assegnato il compito dei trasferimenti.

– non corrisponde al vero che il personale della Postazione Emergenza Territoriale di Taverna sia sottodimensionato.

– l’ambulanza di Taverna non è adibita a trasporti fuori dal suo territorio ed è bene ricordare che in tutto il 2020 questo è accaduto solo tre volte.

– I trasporti fuori provincia o fuori regione vengono decisi dalle disponibilità delle ambulanze nell’immediato sempre per persone in imminente pericolo di vita, che necessitano di trattamento urgente.

– tutto il territorio di Taverna e della presila è raggiungibile da due elicotteri in massimo diciotto minuti

– statisticamente la seconda emergenza si può avere anche quando l’ambulanza è già impegnata in un soccorso di un cittadino Tavernese.

– la salute dei cittadini della provincia di Catanzaro sta a cuore alla direzione ed agli operatori tutti del SEU 118, pertanto, consapevole anche della preoccupazione del sindaco di Taverna, sollecitiamo il primo cittadino a farsi carico, anche in consorzio con i sindaci del comprensorio, di attivare una elisuperficie per l’atterraggio notturno, così come già stanno facendo altri sindaci della Regione Calabria.

L’attivazione H 24 di un elisuperficie permetterebbe di avere un soccorso immediato con a bordo rianimatore e infermiere HEMS garantendo così un servizio tempestivo ed efficace.

La Direzione U.O. SEU 118